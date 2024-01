https://sputniknews.lat/20240125/dina-boluarte-decidiria-no-continuar-con-investigacion-contra-mujer-que-la-agredio-1147712203.html

Dina Boluarte decidiría no continuar con investigación contra mujer que la agredió

Dina Boluarte decidiría no continuar con investigación contra mujer que la agredió

LIMA (Sputnik) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, no continuará con la investigación en contra de una ciudadana que la agredió físicamente el 20 de enero... 25.01.2024

"En su momento [la presidenta] se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe. Eso es lo que he conversado con ella porque consideramos que, efectivamente, esto no debe llegar a mayores y debe ser solamente un incidente", declaró Eduardo Arana a la televisora local Latina. El 20 de enero, la mandataria fue agredida durante una visita a la ciudad de Ayacucho (sur), a donde acudió a inaugurar obras públicas. Mientras la presidenta paseaba por las calles de la ciudad fue increpada por la ciudadana Ruth Bárcena, quien burló la seguridad de la jefa de Estado y la jaló del cabello. Ruth Bárcena es viuda de un hombre que falleció durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte en enero de 2023, en enfrentamientos con la Policía. En las protestas los ciudadanos exigían la salida de Boluarte a través del adelanto de elecciones. Luego del incidente, la Fiscalía abrió una investigación contra la ciudadana por el presunto delito de obstrucción de la función pública de la jefa de Estado.

