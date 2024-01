https://sputniknews.lat/20240125/eeuu-dice-que-medio-oriente-ama-su-liderazgo-mientras-israel-rechaza-un-estado-palestino-1147710915.html

EEUU dice que Oriente Medio ama su liderazgo, mientras Israel rechaza un Estado palestino

EEUU dice que Oriente Medio ama su liderazgo, mientras Israel rechaza un Estado palestino

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que se opone a la creación de un Estado palestino en cualquier escenario de posguerra. En este... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T17:32+0000

2024-01-25T17:32+0000

2024-01-25T18:15+0000

ajedrez de geopolítica

🌍 oriente medio

israel

benjamín netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/19/1147710756_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_86de58db6c3e944475bfc5a194899c8d.jpg

EEUU dice que Medio Oriente ama su liderazgo, mientras Israel rechaza un Estado palestino EEUU dice que Medio Oriente ama su liderazgo, mientras Israel rechaza un Estado palestino

¿A otro perro con ese hueso?"Israel necesita controlar la seguridad en todo el territorio al oeste del Jordán", algo que "choca con la idea de soberanía" del pueblo palestino, declaró el premier israelí. Algo que, supuestamente, también choca de frente con los preceptos de Washington al respecto.En este contexto, durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, afirmó que las naciones de Oriente Medio "quieren" la presencia de EEUU como líder en la región.El analista internacional Carlos Martínez advierte sobre las afirmaciones de Blinken: "Ha dicho 'casi todos los países'. Pues miente, porque hay que recordar que ahora mismo EEUU está bombardeando Yemen, está teniendo conflictos con Siria, tiene unas bases ilegales que parece ser que las van a desocupar debido a la presión bélica, tiene unas pésimas relaciones con Irán".El analista se reafirma en que no es verdad que todos, o casi todos, quieran el liderazgo norteamericano. "Y he dicho los casos más evidentes de enfrentamiento con EEUU [Yemen, Siria, Irán], pero hay otros países que no tienen muy buena relación con EEUU".De acuerdo a Martínez, en Washington "oyen lo que quieren oír, hablan con quienes quieren hablar con ellos, que no son todos los países, y puede sacar esa conclusión y puede avanzar a la opinión pública. Yo creo que la opinión pública, a pesar del monopolio de los medios de información, empieza a ver las grietas de este discurso, que por mucho que lo repitan en todos los medios de comunicación, no aguanta ningún sentido crítico. No puede ser que todos los países de Oriente Medio quieran la presencia de EEUU y que lidere allí las 'operaciones de paz', cuando a su vez, y todos lo sabemos, EEUU es un cooperador necesario con el genocidio que se está cometiendo en Palestina por parte del régimen israelí", remacha el experto.

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

🌍 oriente medio, israel, benjamín netanyahu, аудио