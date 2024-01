https://sputniknews.lat/20240125/la-comunidad-judia-francesa-denuncia-crecimiento-de-actos-antisemitas--1147716900.html

La comunidad judía francesa denuncia crecimiento de actos antisemitas

Los actos antisemitas se han disparado en Francia a partir del 7 de octubre pasado cuando inició la escalada del conflicto israelí–palestino a raíz del ataque... 25.01.2024, Sputnik Mundo

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

hamás

francia

sociedad

seguridad

the times

Cifras de CRIF señalan que en 2023 se denunciaron a la policía 1.676 actos antisemitas, frente a los 436 de 2022. El 60% de los actos fueron de violencia física y palabras o gestos amenazantes.Un tercio de los actos denunciados glorificaban el yihadismo y una cuarta parte eran llamados al asesinato, dijo el consejo. El 13% se produjeron en centros escolares, la mayoría de ellos de primer grado de secundaria, afirmó The Times.El aumento tras el 7 de octubre "igualó al de los tres años anteriores juntos", haciendo de 2023 el peor año registrado en actos antisemitas, según el informe de CRIF.De acuerdo con el Times, los ataques de las últimas semanas han ido desde insultos en el transporte público hasta el saqueo de viviendas de personas identificadas como judías por sus nombres en los buzones. En Lyon apuñalaron a una mujer judía y pintaron una esvástica en su puerta.Jerôme Guedj, diputado del partido de izquierda Francia Insumisa, publicó esta semana lo que, según él, eran los típicos mensajes de odio antisemita que había recibido, reportó The Times. Conforme al diario, los mensajes estaban "repletos de obscenidades", prometían su muerte, y pedían el "exterminio" de todos los judíos.Según el periódico británico, unos 10.000 policías y soldados vigilan las sinagogas, escuelas y centros comunitarios judíos de Francia.Las noticias sobre la ofensiva israelí en Gaza han desatado el odio contra los judíos, dijo, añadiendo que las cifras de Crif no cubrían las enormes cantidades de mensajes antisemitas en las redes sociales.Crif y expertos académicos afirman que el antisemitismo histórico típico en Francia, procedente de la extrema derecha y asociado recientemente al partido Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, sigue vivo pero ha sido superado por grupos antisionistas y las opiniones antijudías entre los descendientes de inmigrantes árabes.

