El aumento de la ayuda militar a Kiev "lleva a la dilación de la crisis"

"Macron advierte que Rusia no debe salir airosa del conflicto con Ucrania y promete suministrar a Kiev unos 40 misiles de largo alcance SCALP y centenares de bombas de aviación, entre otro armamento (…) Macron no quiere entender que el incremento de la ayuda militar al régimen de Zelenski no solo dilatará la crisis ucraniana, sino además provocará la muerte de ciudadanos franceses", dijo la portavoz de la Cancillería rusa.