https://sputniknews.lat/20240126/el-comienzo-de-2024-se-presenta-sombrio-para-las-dos-principales-economias-europeas-1147741706.html

El comienzo de 2024 se presenta sombrío para las dos principales economías europeas

El comienzo de 2024 se presenta sombrío para las dos principales economías europeas

Es muy probable que la Eurozona de 20 miembros haya entrado en recesión en el último trimestre de 2023. Aunque los datos muestran que Berlín escapó por poco de... 26.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-26T16:24+0000

2024-01-26T16:24+0000

2024-01-26T16:24+0000

economía

alemania

francia

olaf scholz

emmanuel macron

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

recesión

unión europea (ue)

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/17/1147643017_0:81:3308:1942_1920x0_80_0_0_301e46a783074deb766f9cb9ec2614d6.jpg

La actividad del sector privado de la eurozona empezó el año con debilidad, con una contracción en los ocho meses anteriores a enero, según Bloomberg. Los datos publicados el 24 de enero mostraron que el índice de gestores de compras (PMI) de S&P Global no alcanzó las previsiones de los economistas de 48, pero logró situarse en 47,9, su nivel más cercano a la marca de 50 registrada el pasado mes de julio.El sector manufacturero contribuyó a esta mejora, saltando a un máximo de 10 meses, mientras que el sector de servicios se desplomó, según la agencia. Los economistas predicen que la mayor economía de Europa no escapará a una recesión económica a principios de año, ya que sus cifras de PMI de enero son desalentadoras.El pasado noviembre, la economía alemana registró el crecimiento más bajo de todas las economías de la zona euro desde la pandemia del COVID-19, según el Consejo Alemán de Expertos Económicos. El Consejo achacó el desplome a la subida de los precios de la energía, que afectó duramente a la industria pesada. Francia también se enfrenta a dificultades económicas debido a la caída de la producción, la debilidad de la actividad de compra y el aumento de los costos de endeudamiento.La precipitada decisión de Berlín y París de sumarse a las sanciones lideradas por Estados Unidos contra Rusia tras la operación militar especial de Moscú en Ucrania en 2022 tuvo graves consecuencias para sus economías. Alemania perdió el acceso al suministro de energía barata rusa, que había sido la savia de su crecimiento industrial.Sergio Rossi, catedrático de Macroeconomía y Economía Monetaria de la Universidad de Friburgo, hizo una valoración similar. Declaró a Sputnik que la recesión se inició por una "serie de razones", especialmente las que "afectan negativamente al poder adquisitivo de los hogares". Añadió que las empresas alemanas recortaron considerablemente sus inversiones en la economía del país debido al pésimo poder adquisitivo de los consumidores y a los elevados tipos de interés.La crisis del mar Rojo añadió otra capa de tensión económica a la mayor economía de Europa. Sin embargo, Alemania y Francia no forman parte de la "coalición" liderada por Estados Unidos que bombardea Yemen en la ruta marítima clave. No obstante, los buques se ven obligados a circunnavegar África, lo que afecta a las cadenas de suministro mundiales con largos plazos de entrega y mayores costos de transporte.Berlín y París siguen siendo las más afectadas por el repunte de la presión de los costos, especialmente en el sector de servicios, donde el aumento de los costos laborales tiene un efecto significativo. La crisis económica que azota a las dos principales economías europeas provocó un descontento generalizado con la coalición gobernante del canciller Olaf Scholz en Alemania y el Gobierno del presidente Emmanuel Macron en Francia.La escalada de las protestas de los agricultores en Europa acumula problemas mayores en Alemania y Francia. Podrían desencadenar una mayor inestabilidad política en ambos países, a medida que los ciudadanos exigen a los gobiernos que se centren en cuestiones internas, en un eco de Estados Unidos, donde los republicanos han exigido al Gobierno de Biden que aborde la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.

https://sputniknews.lat/20231216/el-banco-central-de-alemania-ajusta-a-la-baja-sus-previsiones-de-crecimiento-para-2024-1146629421.html

https://sputniknews.lat/20240116/la-economia-alemana-se-desinfla-termino-el-2023-en-recesion-1147416369.html

alemania

francia

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, francia, olaf scholz, emmanuel macron, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, recesión, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas