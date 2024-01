https://sputniknews.lat/20240126/el-piloto-ruso-del-avion-que-se-estrello-en-afganistan-revela-como-logro-salvarse-1147742607.html

El piloto ruso del avión que se estrelló en Afganistán revela cómo logró salvarse

El avión no se estrelló, sino que fue un aterrizaje forzoso en la cima de una montaña en Afganistán, declaró a Sputnik el piloto de la catástrofe del Falcon 10... 26.01.2024, Sputnik Mundo

Grachiov comentó que los cuatro supervivientes pasaron un día y medio en el frío y tuvieron que "quemar cordones de zapatos" para mantenerse calientes. En palabras del piloto, "no hubo conexión, los rescatistas no tenían nuestras coordenadas, y al avión lo buscaban en otros lugares".Preguntado por cómo consiguieron salir de allí, el piloto reveló que mientras volaban, habían notado una localidad en la montaña de la cual eventualmente llegó la ayuda."Le pedí a Ígor [Sívorotkin, el enfermero]: ve a la cima de la montaña, intenta enviar un mensaje de texto y mira si hay un pueblo detrás de nosotros. Intenta ir hasta ese pueblo", contó. A continuación, el enfermero llegó a la aldea y pidió ayuda. Los rescatistas "nos sacaron desde una altitud de 4.000 metros, unas cinco horas caminamos hasta el pueblo", resumió.El piloto también comentó los rumores de que había un millón de dólares en efectivo a bordo durante el vuelo, dijo que efectivamente "pagaron algo de dinero" a los locales y a los rescatistas, pero que no había semejantes sumas de dinero en la aeronave. El Falcon 10 que volaba de Tailandia a Moscú con dos aterrizajes técnicos se estrelló el 21 de enero en las montañas de la provincia de Badajshán. La aeronave llevaba a cabo un vuelo privado de evacuación médica. A bordo viajaban seis personas: dos pilotos y dos médicos, así como los cónyuges que murieron en el accidente. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal por un delito tipificado en el artículo 263.3 del Código Penal (violación de las normas de seguridad del tráfico y funcionamiento del transporte aéreo, resultante en la muerte de dos o más personas por negligencia).

