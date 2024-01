https://sputniknews.lat/20240126/el-tribunal-supremo-de-venezuela-ratifica-la-inhabilitacion-de-opositora-maria-corina-machado-1147764854.html

El Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la inhabilitación de opositora María Corina Machado

CARACAS (Sputnik) — La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este 26 de enero "improcedente" la demanda... 26.01.2024, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

maría corina machado

juan guaidó

política

tribunal supremo de justicia de venezuela (tsj)

"Se ratifica la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en consecuencia el contralor general de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación, en ese sentido la ciudadana María Corina Machado Parisca (…) está inhabilitada por 15 años por estar incurso en los hechos, ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó", detalla la sentencia publicada por el Poder Judicial en su portal web oficial. El texto agrega que Machado propició el bloqueo contra Venezuela, el "despojo" de empresas estatales en el extranjero, entre las que destacan Citgo Holding, INC y Citgo Petroleum Corporation "con un valor aproximado de 34.000 millones de dólares", así como, Monómeros Colombo Venezolanos S.A, "la cual fue llevada a la quiebra" durante el interinato de Guaidó. Seguidamente, puntualiza que la dirigente opositora "incumplió" disposiciones establecidas en la Constitución, en particular, la que dispone "que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva". En ese sentido, el TSJ argumentó que Machado aceptó "la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir del 20 de marzo de 2014, perdiendo así la investidura de diputada de la Asamblea Nacional". Al fallo de Machado se suma la decisión del ente sobre el dirigente Henrique Capriles Radonski, a quien la justicia también le ratificó la sanción que le impide ejercer funciones públicas desde 2017 hasta 2032. Previamente, el organismo informó la anulación de las inhabilitaciones que pesaban sobre el exdiputado Richard Mardo (2011-2016); el coordinador nacional del partido Prociudadanos, Leocenis García y el exgobernador del estado Zulia (oeste), Pablo Pérez Álvarez. De igual manera, el TSJ también dio el visto bueno al exalcalde del municipio San Cristóbal de Táchira, Daniel Ceballos y aprobó el levantamiento de la medida de inhabilitación que pesaba sobre Rosa Brandonisio de Scarano. En cumplimiento del Acuerdo de Barbados, el órgano judicial activó el 1 de diciembre un mecanismo, por un lapso de 15 días, para que los dirigentes inhabilitados para ejercer cargos públicos acudieran a esta instancia a solicitar la revisión de su caso. Entre los más relevantes, destaca Machado por su intención de competir por un cargo de elección popular, de cara a los comicios presidenciales que Venezuela organiza para 2024. Los acuerdos de Barbados, suscritos en octubre pasado, fueron rubricados por el jefe de la delegación del Gobierno y presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez; y el de la Plataforma Unitaria de la oposición, Gerardo Blyde.

venezuela, maría corina machado, juan guaidó, política, tribunal supremo de justicia de venezuela (tsj)