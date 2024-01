https://sputniknews.lat/20240126/existe-peligro-de-injerencia-de-eeuu-en-la-soberania-de-ecuador-1147754341.html

"Existe peligro de injerencia de EEUU en la soberanía de Ecuador"

La asambleísta se refirió a los acuerdos firmados durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), uno de los cuales señala que los militares y el personal civil de EEUU puede operar en Ecuador y acepta que este personal tenga "privilegios, exenciones e inmunidades" equivalentes a los que tiene el personal diplomático. Además, establece que podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias y para actividades de cooperación frente retos de seguridad compartidos, como tráfico ilícito y terrorismo internacional, entre otras actividades. El segundo acuerdo permite la cooperación en operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas entre la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de EEUU para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como al tráfico de migrantes y la pesca ilegal.La legisladora señaló que en el pasado la injerencia estadounidense no tuvo ningún resultado, como por ejemplo durante la permanencia durante 10 años (1999-2009) de la base militar ubicada en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí (noreste).Núñez también resaltó que Colombia tiene unas siete bases de EEUU en su territorio y no ha logrado erradicar la producción de drogas y el narcotráfico.En su consideración, se podría aceptar una colaboración internacional, con capacitación al personal militar o incluso con recursos económicos, pero que no se puede aceptar que militares estadounidenses tengan injerencia en el país.El Gobierno de Ecuador afirma que esta cooperación facilitará el combate contra el crimen organizado en momentos en que esta nación suramericana atraviesa un 'conflicto armado interno' y estado de excepción, establecidos mediante decreto presidencial tras la asonada delincuencial iniciada el pasado 7 de enero.A finales de enero realizó una visita de tres días al país una comitiva estadounidense, encabezada por Christopher Dodd, asesor Presidencial Especial para las Américas, así como la comandante del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Landberg, con el objetivo de acelerar la cooperación con este país frente al crimen organizado.El 18 de enero, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) advirtió, en diálogo con la Agencia Sputnik, que EEUU busca impulsar en el país un proyecto similar al Plan Colombia, que acordó en 1999 con ese país vecino para poner fin al conflicto armado interno y al narcotráfico.Los críticos del Plan Colombia señalan que fue usado para justificar la expansión de la influencia de EEUU en la región.El 15 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre la pretensión de EEUU de instalar una base militar del Comando Sur en esa nación y aseveró que la decisión representaría una "violación a la soberanía" regional.A lo que Noboa le contestó: "gracias, pero no".

