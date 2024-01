https://sputniknews.lat/20240126/trump-caballo-ganador-1147744894.html

Trump, ¿'caballo ganador'?

Tiró la toalla. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió retirarse de la carrera presidencial de EEUU, ante claros indicios de haber perdido fuelle... 26.01.2024, Sputnik Mundo

K.O.En un video que publicó a través de su cuenta en la red social X –antigua Twitter– DeSantis declaró: "Si hubiera algo que podría hacer para asegurar un resultado favorable –más eventos de campaña, más entrevistas–, lo haría. Pero no puedo pedir a nuestros seguidores que dediquen su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino despejado hacia la victoria".DeSantis concluyó que la mayoría de los votantes en las primarias republicanas "quieren darle otra oportunidad a Donald Trump".Esta retirada se suma a la del empresario tecnológico y escritor Vivek Ramaswamy, quien lo hizo tras las votaciones en Iowa, momento desde el cual se ha convertido en el elegido de Trump para ser su escudero.En tanto, otra de las aspirantes a la nominación republicana, Nikki Haley, destacó que DeSantis "realizó una gran carrera, ha sido un buen gobernador" y le deseó lo mejor, pero adelantó que ella no planea dejar vía libre a Trump. "Dicho esto, ahora queda un chico y una dama", afirmó ante sus partidarios durante un evento de campaña en Seabrook, Nuevo Hampshire."No estamos solamente hablando de una interna republicana, sino que eso tiene también que ver con las perspectivas de Trump para ser presidente. En la medida en que gana más fácilmente la interna republicana, más posibilidades tiene de ganar la elección general [a la presidencia el próximo mes de noviembre]. Y ya hay varios estudios, varias encuestas que lo estarían dando ganador, si las elecciones fueran hoy", explica el Dr. en Ciencias Políticas, Mariano Ciafardini.

