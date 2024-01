https://sputniknews.lat/20240127/agricultores-franceses-siguen-bloqueando-12-autopistas-pese-a-concesiones-de-autoridades-1147779208.html

Agricultores franceses siguen bloqueando 12 autopistas pese a concesiones de autoridades

Agricultores franceses siguen bloqueando 12 autopistas pese a concesiones de autoridades

PARÍS (Sputnik) — Los agricultores franceses que llevan bloqueando las principales carreteras del país y realizando protestas obstaculizan la circulación en al...

La mayoría de las vías bloqueadas se encuentran en el sur y oeste de Francia, según un mapa interactivo. Entre las zonas afectadas se encuentran dos tramos de la autopista A7, en el sureste del país, la autopista A9, que conduce hacia la frontera española, así como tramos de las A20 y A62 que conducen a Toulouse. El 26 de enero, el primer ministro francés, Gabriel Attal, hizo una serie de anuncios para frenar las protestas contra la política agrícola de las autoridades, en particular, prometió que no se incrementará el impuesto sobre el diésel para uso agrícola. Sin embargo, varios sindicatos consideraron las medidas insuficientes y anunciaron que continuarían con las manifestaciones. Francia registra en las últimas semanas un aumento de las protestas de los agricultores, quienes desde el 25 de enero bloquean carreteras clave con tractores, pajares, o incluso con montículos de estiércol. Las carreteras están bloqueadas en los alrededores de ciudades importantes como Toulouse, Estrasburgo, Lyon y Burdeos. La Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas de Francia anunció una extensión indefinida de las manifestaciones, que abarcarán 85 de los 96 departamentos del país. Los agricultores exigen que se reconozca la importancia de su profesión y denuncian la política agrícola del Gobierno que, en su opinión, los hace poco competitivos. En particular, se oponen a la importación de productos agrícolas, las restricciones al uso del agua para el riego, el aumento del costo del combustible diésel, así como las medidas restrictivas para proteger el medio ambiente y el aumento de la carga financiera sobre la producción.

