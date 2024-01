https://sputniknews.lat/20240127/alemania-podria-celebrar-un-referendum-sobre-el-dexit-creen-los-politicos-de-afd-1147635528.html

Alemania podría "celebrar un referéndum sobre el Dexit", creen los políticos de AfD

Alice Weidel, líder del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) reveló el 22 de enero a los medios... 27.01.2024, Sputnik Mundo

Si no es posible remediar las numerosas deficiencias de la Unión Europea, entonces un Estado soberano como Alemania debería tener la opción de abandonar esta comunidad política, señaló a Sputnik Dirk Spaniel, diputado del Bundestag por el partido Alternativa para Alemania."Nosotros [AfD] queremos trabajar para remediar estas deficiencias. Si esto no tiene éxito, la opción de abandonar la Unión Europea también debe ser concebible para un Estado soberano como consecuencia final. Tenemos algunos malentendidos sobre cuándo será esta consecuencia final. En primer lugar, tenemos que intentar reconstruir la UE".El Reino Unido "tenía razón" cuando optó por abandonar la comunidad en el marco del Brexit, afirmó la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, en un artículo publicado en medios estadounidenses. La dirigente señaló que si el éxito de su partido en las elecciones le permitiera formar un Gobierno, trataría de reformar la UE y eliminar su "déficit democrático", entre otras cosas, limitando los poderes de la Comisión Europea, un "ejecutivo no elegido."En cuanto al tipo de reforma a la que se refería Alice Weidel, Dirk Spaniel señaló en primer lugar la necesidad de abordar las deficiencias relacionadas con la "depresiva proporcionalidad en las elecciones al Parlamento Europeo". Según la configuración actual, "la cuota ronda entre el 15 y el 20... Eso significa 20 veces el peso del voto. Es incompatible con el principio democrático de la calidad del voto", señaló el político, deplorando el hecho de que "un votante alemán tenga mucho menos peso que, por ejemplo, un votante de un Estado pequeño, pongamos por caso Malta".A su vez, Alemania es el "líder en préstamos, con unos 17.000 millones de euros en contribuciones a la Unión Europea", declaró Spaniel.Además, existen algunas deficiencias relacionadas con el nombramiento del Presidente de la Comisión Europea y de las tres instituciones: el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, añadió el legislador.De hecho, Alemania es "con diferencia el mayor contribuyente neto de la UE sin recibir ninguna compensación adecuada a cambio. Al mismo tiempo, las élites corruptas de la UE están tratando de destruir gradualmente la independencia nacional de los Estados miembros", dijo a Sputnik otro legislador de AfD, Christian Blex, del parlamento estatal de Renania del Norte-Westfalia."La UE es antidemocrática porque el Parlamento Europeo no se elige según el principio fundamentalmente democrático de igual peso de voto para cada votante. Cuanto más pequeño es el país, mayor es el peso de cada voto. Los votos alemanes tienen el peso más bajo", señaló Blex.Además, como el Consejo de la UE está formado por miembros que también son miembros de instituciones ejecutivas nacionales, esto "representa una violación de un principio fundamental de toda democracia, a saber, la separación de poderes", subrayó el legislador.Además de los mencionados problemas de la construcción de la comunidad europea, el político mencionó el euro, que ha fracasado como moneda única para "países con los niveles de desarrollo y estructuras económicas completamente diferentes", y el abrumador aumento de la inmigración ilegal."La Directiva de la UE sobre libertad de circulación concede a los ciudadanos de la UE en Alemania un estatuto jurídico que se corresponde casi totalmente con el de los ciudadanos alemanes y provoca una inmigración masiva en el sistema social alemán... La elevada inflación a favor de los países mediterráneos está provocando la expropiación de los ahorros alemanes. Los países de la UE con fronteras exteriores observan pasivamente la inmigración masiva ilegal organizada por bandas criminales de contrabandistas, que les permiten viajar ilegalmente a Alemania", apuntó Blex.Alemania, antaño potencia económica de la UE, atravesó tiempos difíciles tras la decisión de Berlín en 2022 de sumarse a la campaña de guerra económica contra Rusia liderada por EEUU. Las sanciones destinadas a paralizar la economía rusa se volvieron en contra de los mismos países que las introdujeron, y Alemania sufrió especialmente la pérdida de acceso a la energía de bajo costo rusa, que durante mucho tiempo fue vital para su industria. Además, la llegada de inmigrantes ilegales a Alemania ha aumentado drásticamente, y el conflicto en Ucrania ha complicado aún más el problema.En vísperas de las cruciales elecciones que tendrán lugar en septiembre en los tres estados orientales de Brandeburgo, Sajonia y Turingia, el partido de Weidel está experimentando una oleada de apoyo. Aunque se prevé que la AfD gane en estos tres estados, en general ha superado en las encuestas a todos los demás partidos de Alemania, excepto a la Unión Demócrata Cristiana, incluidos los tres partidos de coalición del canciller Olaf Scholz: los socialdemócratas, los verdes y los liberales.Mientras tanto, el índice de aprobación de la coalición gobernante cayó a mínimos históricos debido a la crisis presupuestaria, la crisis del costo de la vida y los problemas migratorios."La mayoría de los alemanes rechazaría una salida de la Unión Europea en este momento", señaló Dirk Spaniel, añadiendo que "esto se debe probablemente al hecho de que la mayoría de los ciudadanos no son suficientemente conscientes de los costos reales y de las decisiones políticas de gran alcance y a menudo poco transparentes de Bruselas".Coincidiendo con su homólogo, Christian Blex, en la necesidad vital de abordar la cuestión pendiente de los inmigrantes, Spaniel declaró que esto podría influir en los votantes sobre la cuestión de la permanencia en la UE."Debemos salvar nuestro sistema social de los inmigrantes que acuden en masa a nuestro país solo para beneficiarse del dinero de los contribuyentes alemanes. Una de las medidas correctas para hacerlo es controlar permanentemente nuestras fronteras y solo dejar inmigrar a extranjeros altamente cualificados que estén absolutamente dispuestos a integrarse, trabajar, pagar impuestos, hablar alemán y adherirse a los valores alemanes, y que no se aprovechen de nuestro sistema social. Esto no es posible dentro del sistema actual de la Unión Europea. Esto es algo que probablemente convencería a los votantes alemanes, si fueran conscientes de ello", afirmó el político.El "sistema disfuncional" alemánAmbos legisladores valoraron las perspectivas "muy buenas" de la AfD en las próximas elecciones de septiembre en el contexto del actual gobierno "disfuncional"."Tenemos un sistema social disfuncional, cada vez hay menos seguridad en las grandes ciudades y en el transporte público. Y tenemos unos precios de la energía cada vez más altos. No solo por el gas ruso, que desapareció debido a las decisiones del Gobierno. Es por toda la política de subir el costo de la energía. Y todo esto lleva a la inflación, lleva a la pérdida de riqueza. Y todo el mundo en Alemania tiene una visión clara del futuro: esto no lo resolverá el gobierno actual. Y cada vez más gente en Alemania se plantea probar algo diferente", observó Spaniel.Tras las elecciones, la Alternativa para Alemania acabará "como el mayor partido en las elecciones del este del país", cree el legislador."La política energética va en contra de los principios físicos fundamentales. Cada nueva turbina eólica y cada nuevo sistema fotovoltaico destruye nuestra seguridad de suministro y eleva el precio de la electricidad a cotas absurdas. El abandono del gas ruso a bajo precio debido a la presión de EEUU está acelerando el declive de nuestra industria (...) Todo es cada vez más caro y el costo de la vida se está disparando", subrayó el político.Mientras los partidos gubernamentales "obtienen resultados catastróficos", AfD es el único partido que "defiende los intereses del trabajador y de las familias alemanas", concluyó Blex.

