El jefe del Banco de Italia advierte contra los planes de la UE de usar los activos rusos congelados

27.01.2024

Panetta clarificó que el creciente uso del yuan en las transacciones comerciales entre China y Rusia era "instructivo en este sentido", ya que Pekín promovía el empleo de su moneda en países afectados por sanciones internacionales.Aunque no mencionó específicamente los planes de la UE de transferir fondos rusos congelados a Ucrania, "los funcionarios dijeron que sus comentarios se hicieron teniendo en cuenta estos planes", informó el periódico británico The Financial Times (FT).Esto se produce después de que Dmitri Birichevski, director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, declarara a Sputnik que Moscú respondería recíprocamente en caso de que Occidente confisque los activos rusos congelados.Según los cálculos de Sputnik, basados en las estadísticas nacionales rusas y los datos abiertos obtenidos por el FT, Rusia posee actualmente activos extranjeros por valor de unos 288.000 millones de dólares, 1.000 millones más que los que Occidente amenaza con confiscar.Las declaraciones de Brichevski se producen después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtiera de que cualquier posible acción de los países occidentales para utilizar los activos congelados de Rusia para ayudar a Ucrania traerá sin duda repercusiones.Estados Unidos y sus aliados impusieron amplias sanciones contra Moscú después de que Rusia lanzara su operación militar especial en Ucrania en respuesta a las peticiones de ayuda de las repúblicas ucranianas de Donetsk y Lugansk para contrarrestar la intensificación de los ataques de las tropas ucranianas.Como consecuencia, cientos de miles de millones de dólares en activos rusos quedaron atrapados en Occidente. La mayor parte de los fondos rusos inmovilizados, unos 232.000 millones de dólares, se encuentran en la UE, incluidos efectivo y bonos del Gobierno denominados en euros, dólares y otras divisas.El año pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "negocio indecoroso" la confiscación de bienes por parte de Occidente y subrayó que "el robo de los bienes de otros nunca ha traído nada bueno a nadie".

