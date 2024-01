https://sputniknews.lat/20240127/lavrov-denuncia-nefasta-implicacion-de-eeuu-y-aliados-en-metastasis-del-conflicto-palestinoisraeli-1147775140.html

Lavrov denuncia: nefasta implicación de EEUU y aliados en metástasis del conflicto palestino–israelí

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que la implicación de EEUU en el conflicto en Palestina ha provocado que hiciera metástasis en toda la región... 27.01.2024, Sputnik Mundo

Quién es quién, en la ONUEl jefe de la diplomacia rusa declaró en la sesión que "la falta de medidas exhaustivas ha provocado que la actual escalada del conflicto en Palestina hiciera metástasis en toda la región, y de nuevo no sin la nefasta implicación de EEUU y sus aliados, cuya presencia militar en Oriente Medio, así como en otras partes del continente euroasiático, está creando nuevos e inaceptables riesgos para la seguridad internacional", declaró.En este escenario, Lavrov lanzó un llamado: "Colegas, el mundo entero está esperando que se den cuenta, me dirijo a mis colegas occidentales, de que su persistente desprecio por la diplomacia multilateral, su abierto sabotaje una y otra vez conduce a resultados trágicos".A diferencia de las declaraciones de Lavrov acerca de que el conflicto ya hizo metástasis, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que los riesgos de una escalada regional más amplia, se están convirtiendo en una realidad.Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Huseín Amir Abdolahián, se expresó con contundencia: “EEUU, como partidario práctico y principal cómplice del régimen israelí en sus crímenes, ha impedido que este organismo cumpla efectivamente con sus deberes inherentes de detener el genocidio abierto de una nación y establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza”.Al respecto, el analista internacional Alberto García Watson apuntó que “el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pone en su sitio a cada uno de sus miembros, y francamente no sé si está en el interés de las autoridades norteamericanas el que esta metástasis del conflicto bélico pueda extenderse por toda la región: en este momento el conflicto ya ha hecho metástasis”.“En este momento, efectivamente tenemos involucrados a una serie de países. Solamente para poner en antecedentes, hace unos días Israel ha logrado lo que muy pocos países han podido lograr en toda su historia, que es bombardear a tres países al mismo tiempo, el mismo día. Y estos países son obviamente, el territorio palestino de Gaza, Siria, a la que sigue bombardeando saltándose la legislación internacional, y enclaves de Hizbúlá en el sur del Líbano”, subrayó García Watson.

