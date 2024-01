https://sputniknews.lat/20240127/ni-muros-ni-leyes-elon-musk-critica-al-gobierno-de-eeuu-por-la-crisis-fronteriza-1147782249.html

Ni muros ni leyes: Musk critica al Gobierno de EEUU por la crisis fronteriza

El multimillonario Elon Musk criticó al Gobierno de Joe Biden, y de paso a Donald Trump, por la crisis fronteriza que vive Estados Unidos

No se necesitan nuevas leyes, cerrar la frontera, ni construir muros, sino establecer normas más estrictas a la hora de conceder permisos de asilo a ciudadanos extranjeros, aseguró el dueño de Tesla, en un claro cuestionamiento a las soluciones propuestas por Biden y Trump para contener la migración irregular, tema que abarca gran parte de la agenda pública norteamericana, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. "El problema fundamental es que cualquiera puede solicitar asilo sin pruebas, lo que significa que toda la Tierra puede venir a Estados Unidos", añadió el empresario. Las declaraciones del magnate se producen un día después de que el presidente Joe Biden admitiera que la frontera ha estado en crisis desde hace tiempo. Además, el mandatario sostuvo que se negocia en su Gobierno una serie de reformas que permitirían "cerrar la frontera cuando ésta se vea abrumada". Sin embargo, Musk tampoco considera viable la estrategia planteada por Biden: "No es necesario aprobar leyes. Todo lo que se necesita es una orden ejecutiva que exija pruebas antes de conceder una audiencia de asilo. Así solía ser antes". El aumento de los ingresos ilegales a Estados Unidos por parte de las personas migrantes ha desatado un conflicto político entre la Administración Biden y el Gobierno de Texas. Este último se niega a retirar la alambrada de púas de la línea fronteriza, mientras que la gestión federal ya ha ordenado a los agentes de la Patrulla Fronteriza a derribar la barrera. Pero Texas no está sola. Los gobernadores republicanos de 25 estados apoyaron al mandatario texano Greg Abbott después de que este dijera que el derecho de su estado a la autodefensa reemplaza "cualquier estatuto federal que indique lo contrario"."En lugar de perseguir a los inmigrantes por los delitos federales que cometen al llegar ilegalmente, el presidente Biden ha enviado a sus abogados a los tribunales a demandar a Texas por tomar acciones para proteger la frontera", acusó Abbott en un comunicado.

