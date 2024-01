https://sputniknews.lat/20240128/primer-aviso-de-lavrov-apela-al-instinto-de-conservacion-de-quienes-busquen-conflictos-con-rusia-1147787534.html

Primer aviso de Lavrov: apela al "instinto de conservación" de quienes busquen conflictos con Rusia

Quienes advierten de la necesidad de prepararse para una guerra con Rusia, deben seguir teniendo instinto de conservación. Así lo expresó el canciller ruso... 28.01.2024, Sputnik Mundo

Primer avisoEl canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, subrayó que su país no tiene necesidad de atacar a nadie, al señalar que las declaraciones de la UE y la OTAN en sentido contrario son tonterías. "Estupideces (…) No tenemos ningún deseo, ninguna necesidad de atacar a nadie, ni militar, ni política, ni económicamente", expresó."He oído que incluso [que el presidente de EEUU Joe] Biden dijo algo parecido, advirtiendo que si Ucrania pierde, Rusia irá inmediatamente a por el Báltico, Finlandia y otros países de la OTAN. Pues bien, líderes de menor calibre hicieron declaraciones similares, y no solo en EEUU. Sigo inclinándome a creer en la sensatez de los dirigentes estadounidenses y lo veo como un intento de resolver el problema inmediato de asignar dinero a Ucrania", observó el jefe de la diplomacia rusa."La primera cosa que está diciendo Lavrov es algo que ahora –y más para desesperación del Occidente colectivo– está demostrado como fehaciente que Rusia, y no solamente Rusia, [también] Eurasia y muchos países, ya son conscientes que tienen una perspectiva socioeconómica y de recursos muy superiores a las que tiene el Occidente colectivo y el imperialismo dirigido por EEUU […] La segunda consideración es que, siendo conscientes de eso, Rusia, China, Irán, y otros países saben que tienen poder defensivo suficiente para arruinar e incluso para exterminar a Europa y a EEUU", señala el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente.

