"Agredan a Irán ahora": republicano pide al gobierno de EEUU acciones tras ataque a base militar

El senador republicano Lindsey Graham pidió al Gobierno de Joe Biden tomar acciones ante el ataque con drones contra una base militar emplazada en el noreste... 29.01.2024, Sputnik Mundo

defensa

lindsey graham

joe biden

jordania

irán

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

"Hago un llamado a la Administración Biden para que ataque objetivos importantes dentro de Irán, no sólo como represalia por la matanza de nuestras fuerzas, sino como disuasión contra futuras agresiones", escribió el republicano en su cuenta de X. Estados Unidos no dejará sin respuesta los ataques contra sus tropas en Oriente Medio, declaró el secretario de Defensa, Lloyd Austin."Las fuerzas respaldadas por Irán son responsables de estos continuos ataques contra las fuerzas estadounidenses, y responderemos en el momento y lugar que elijamos. El presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a EEUU, nuestras tropas y nuestros intereses", aseguró el mando en un comunicado. El 28 de enero, el Mando Central de Estados Unidos informó de que tres soldados a su cargo murieron y más de 30 resultaron heridos en un ataque con drones contra una base militar en Oriente Medio. El portavoz del gabinete jordano, Muhannad Mubaidin, insistió, en tanto, en que el objetivo del ataque era la base estadounidense de Al Tanf, en Siria, y no una en el territorio de su país.

jordania

irán

eeuu

lindsey graham, joe biden, jordania, irán, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí