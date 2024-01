https://sputniknews.lat/20240129/bolsonaro-niega-delitos-tras-operacion-que-investiga-a-su-hijo-por-espionaje-ilegal-1147820495.html

Bolsonaro niega delitos tras operación que investiga a su hijo por espionaje ilegal

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) negó que él o sus hijos hayan cometido algún delito relacionado con la... 29.01.2024, Sputnik Mundo

"Están lanzando la red de pescar en una piscina; no hay peces", afirmó usando una metáfora en declaraciones al diario Folha de São Paulo, añadiendo que si la intención es encontrar algo que le involucre en algún delito, "eso no va a ocurrir". La Policía Federal acudió a la casa de la familia Bolsonaro en la ciudad costera de Angra dos Reis (estado de Río de Janeiro, sureste de Brasil) a primera hora de la mañana del 29 de enero. Tanto el expresidente como el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, y otro de los hijos, el senador Flavio Bolsonaro, estaban en la casa desde el fin de semana, pero a esa hora del 29 de enero habían salido a pescar y la policía no les encontró en su domicilio. Los agentes, no obstante, consiguieron entrar en la residencia y la idea era confiscar celulares y aparatos electrónicos, según la prensa local. También hubo registros en el despacho de Carlos Bolsonaro en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, aunque, de momento, no hay ninguna orden de arresto contra él ni contra cualquier otro miembro la familia Bolsonaro. La operación se enmarca en una investigación que busca aclarar si la familia de Bolsonaro usó la ABIN en beneficio propio; para proteger a los hijos de sus problemas con la Justicia y para espiar de forma ilegal a miles de personas (parlamentarios, jueces, periodistas, opositores, etc.) a través de un sistema de rastreo por geolocalización.

