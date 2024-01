https://sputniknews.lat/20240129/el-primer-ministro-de-armenia-propone-a-azerbaiyan-un-pacto-de-no-agresion-1147810062.html

El primer ministro de Armenia propone a Azerbaiyán un pacto de no agresión

El primer ministro de Armenia propone a Azerbaiyán un pacto de no agresión

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, propuso firmar un pacto de no agresión con Azerbaiyán en caso de que se retrase el diálogo sobre el tratado de... 29.01.2024, Sputnik Mundo

Agrega que Armenia no tiene reclamaciones sobre ningún territorio que no sea su territorio soberano, y nadie puede tenerlas sobre ningún territorio de Armenia.Pashinián expresó su disposición a dar garantías de la ausencia de reivindicaciones territoriales en presencia de garantías mutuas por parte de Azerbaiyán. Además, Ereván ofreció a Bakú la retirada mutua de las tropas de las fronteras de la antigua República Socialista Soviética (RSS) de Armenia y la RSS de Azerbaiyán.En 2022, Armenia y Azerbaiyán, con la mediación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, empezaron a discutir un futuro tratado de paz. Armenia no reconoció la soberanía de la república no reconocida de Karabaj durante toda su existencia, y el primer ministro armenio declaró en conversaciones con Occidente y luego en una conferencia de prensa en Ereván en mayo de 2023 que Karabaj forma parte de Azerbaiyán.En septiembre de 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que los dirigentes armenios habían reconocido esencialmente la soberanía de Azerbaiyán sobre Karabaj. El presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, afirmó que su país y Armenia podrían firmar un tratado de paz a finales de año si Ereván no cambia de postura.

