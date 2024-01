https://sputniknews.lat/20240129/milei-retira-reforma-tributaria-promete-mas-ajuste-y-desafia-a-gobernadores-1147823310.html

Milei retira reforma tributaria: promete más ajuste y desafía a gobernadores

Por falta de votos en el Congreso y empantanamiento de negociaciones, el Gobierno decidió ceder la suba de impuestos, pero mantiene su promesa de déficit cero... 29.01.2024, Sputnik Mundo

Al cierre de la semana pasada, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que se retiraría el capítulo impositivo de la ley Bases, que aumentaba las retenciones a las exportaciones, restituía el impuesto a las ganancias (sobre los altos ingresos) y habilitaba un blanqueo de dinero. Esta medida fue tomada luego de que no prosperaran las negociaciones con los distintos bloques en Diputados para conseguir los votos.En consecuencia, Milei prevé profundizar el ajuste del gasto para no abandonar el objetivo de llegar al déficit fiscal cero. Esta promesa generó el enojo de muchos gobernadores por el temor de que el Gobierno nacional achique sus partidas presupuestarias."Si el déficit cero sigue siendo un objetivo, va a implicar más recorte de gastos y pasaremos de una crisis que era netamente de ingresos, es decir, de gente que se ve afectada por la inflación, a una que continúa con la inflación y además agrega una recesión", agregó.El diputado nacional del radicalismo, Mario Barletta, anticipó en Cara o Ceca que, en principio, su partido acompañaría la megaley del gobierno, pero no garantiza unidad de criterios en el voto de cada artículo. "El radicalismo siempre buscó salirse de los extremos. No queremos estar en el lugar del peronismo, que se niega a toda la ley ni tampoco pretender resolver todos los temas al mismo tiempo y sin dar explicaciones. La ley la vamos a votar a favor en general, pero habrá que ver en particular, porque hay disidencias dentro del partido".En otro orden de cosas, el diputado hizo mención al insulto de Javier Milei al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que calificó de "comunista asesino". "Un calificativo como ese a otro presidente… A veces hacemos cosas que se repiten del kirchnerismo. Durante esa época nos encerramos cada vez más, nos alejamos del mundo, y es precisamente lo que Milei está haciendo, cuando inclusive planteó todo lo contrario. Hay que concentrarse en resolver los problemas nuestros. Busquemos aliados en todo el mundo para generar inversiones, fuera del pensamiento partidario o de la ideología que fuera".Machu Picchu protesta por la concesión del sistema de ticketsHabitantes de pueblos aledaños a la histórica ciudad incaica Machu Picchu comenzaron una huelga que afectó el servicio y a turistas. El conflicto se disparó a partir de la nueva concesión de la venta de tickets a una empresa privada. Los locales consideran que esta decisión privatiza el sitio turístico."Es el quinto día consecutivo de protestas. La población rechaza que un porcentaje de las entradas vaya a las arcas de la empresa. Desde hace 10 años los boletos los manejaba la dirección de cultura de Cusco, pero en el 2023 surgieron sospechas de irregularidades por faltante de dinero", dijo Percy Hurtado, corresponsal de la Agencia Andina desde Cusco, Perú."Hay algunos gremios en la ciudad de Cusco que se solidarizan con lo sucedido en Machu Picchu pueblo, pero aún no decidieron adherirse a las medidas", sostuvo el periodista.

