Sin energía rusa: ¿por qué es tan arriesgada la dependencia de la UE del gas estadounidense?

Las medidas punitivas de Occidente contra Rusia provocaron, en particular, la interrupción del suministro energético ruso a Europa, así como la mayor... 29.01.2024, Sputnik Mundo

El medio hizo referencia a la decisión del presidente Joe Biden de paralizar la aprobación de nuevos permisos de exportación del GNL y alarmó de que la creciente dependencia europea de ese combustible proveniente de Estados Unidos es "cada día más arriesgada".Bloomberg también citó a Ira Joseph, investigador de la Universidad de Columbia, quien afirmó que la dependencia europea del GNL estadounidense seguirá creciendo si "no reaparece más gas ruso y los cataríes deciden no entrar en una guerra de precios por la cuota de mercado".Por lo tanto, concluye el portal, los operadores energéticos europeos han de tener en cuenta acontecimientos situados a miles de kilómetros de Europa, que "pueden redibujar el mapa de las operaciones rentables de la noche a la mañana". En 2023, la directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jorgensen, también manifestó que la intención de la UE de diversificarse del gas natural ruso significa que Europa se verá obligada a depender del GNL estadounidense durante las próximas décadas.Tras la interrupción del suministro de gas ruso en 2022 debido a las restricciones occidentales al sector energético de Rusia como punición por la operación militar especial de Moscú, Europa ha tenido que hacer frente a elevadas facturas energéticas y a una inflación acelerada. Alemania, por ejemplo, redujo las importaciones de gas en 2,5 veces en enero-septiembre de 2023 en comparación con 2021. No obstante, resultó que el costo de pago por dicho volumen se mantuvo al mismo nivel debido al aumento de los precios de ese combustible, de esa forma Berlín, "por su odio a Rusia" tuvo que gastar 2,5 veces más por el gas en 2023.

