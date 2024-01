https://sputniknews.lat/20240130/eeuu-suministrara-a-ucrania-bombas-de-precision-que-ni-siquiera-tiene-en-su-arsenal-1147851788.html

EEUU suministrará a Ucrania bombas de precisión que ni siquiera tiene en su arsenal

EEUU suministrará a Ucrania bombas de precisión que ni siquiera tiene en su arsenal

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó este 30 de enero que enviará a Ucrania bombas de precisión de diámetro pequeño (GLSDB, por sus siglas en... 30.01.2024, Sputnik Mundo

"Como dijimos el año pasado, le vamos a enviar a Ucrania bombas de diámetro pequeño de lanzamiento terrestre como parte de nuestra Iniciativa de Asistencia en Seguridad a Ucrania", dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. El funcionario añadió que, "por razones de seguridad", no se va a informar sobre "fechas específicas" de envío del armamento. Sin embargo, el medio estadounidense Politico ha dicho que "se espera que llegue al campo de batalla tan pronto como el miércoles". La nueva bomba fue desarrollada por Boeing y Saab y tiene un alcance de unos 145 kilómetros."Se compone de una bomba de precisión de 250 libras (unos 113 kilogramos) combinada a un motor cohete y lanzada desde varios sistemas terrestres. El Ejército estadounidense dispone de una versión similar de la bomba que se lanza desde el aire, pero todavía no existe en su inventario una versión lanzada desde tierra", explica el medio. "Aunque las nuevas bombas no tienen el alcance de la Storm Shadow británica o del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército estadounidense, llegan cuando las reservas de artillería y munición de Ucrania se están agotando", afirma Politico. Desde el año pasado, el Gobierno de Estados Unidos firmó un contrato con Boeing para suministrar ese tipo de armamento a Ucrania.

