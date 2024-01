https://sputniknews.lat/20240130/el-actual-orden-mundial-ha-sido-capturado-por-eeuu-y-sus-aliados-occidentales-1147837206.html

El actual orden mundial "ha sido capturado por EEUU y sus aliados occidentales"

El actual orden mundial "ha sido capturado por EEUU y sus aliados occidentales"

En el mejor de los casos, complacientes, y en el peor, grandes instigadores de conflictos en todo el mundo, EEUU está ahora está armando ahora un gran alboroto...

El bloqueo naval a la entrada del mar Rojo por parte del movimiento yemení Ansarolá ha causado gran preocupación en las naciones occidentales. Se calcula que el 15% del comercio mundial pasa por la región y hay rumores de que Europa ya está viendo aumentos en los precios de los alimentos debido al impedimento marítimo.En respuesta, EEUU y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han lanzado ataques contra el país en un intento de hacerle cambiar de opinión. Esta rotunda respuesta no se ha visto por parte de Occidente durante el conflicto en la Franja de Gaza, que ha dejado 25.000 muertos, o en el propio Yemen, que vive una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI.El profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR) y autor del libro Los militares y los ayatolás: las relaciones Brasil-Irán (1979-1985) Andrew Traumann señala a Sputnik que existe una historia de inercia por parte de Washington y sus aliados.La guerra, explica Traumann, "siempre estará impulsada por intereses financieros y geoestratégicos". Por eso, cuando no hay intereses económicos como "hidrocarburos y minerales valiosos", o cuando las tensiones no se producen en una zona importante para la geopolítica de la OTAN, "no se percibe tanto el afán de paz de Occidente"."Esto es algo muy antiguo. Es algo que siempre vimos durante la Guerra Fría. Estados Unidos siempre se ha involucrado en guerras en las que veía que se contradecían sus intereses", explica el experto.En este sentido, el profesor de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) Francisco Carlos Teixeira subraya que "toda la estructura de lo que podemos llamar el orden mundial", como la ONU y el sistema de pagos SWIFT, "ha sido capturada por Estados Unidos y sus aliados occidentales"."Fue el caso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas [OPAQ], cuando Estados Unidos quería invadir Irak y el embajador brasileño [José Maurício Bustani], que era el presidente de la organización, fue perseguido", recuerda el historiador.Otro ejemplo, en su opinión, es el conflicto ucraniano, que "ha dejado muy claro que estas organizaciones internacionales se crearon para legitimar las acciones y los intereses de los estadounidenses y de la Alianza Atlántica". Establece una comparación que muestra la desigualdad entre los países alineados con Occidente y los que se enfrentan a él.

eeuu

yemen

🌍 oriente medio, eeuu, otan, 💬 opinión y análisis, 📰 conflicto palestino-israelí, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, 🛡️ zonas de conflicto, yemen