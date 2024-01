Escritor mexicano Andrés Roemer sale de la cárcel tras acusaciones por delitos sexuales

https://sputniknews.lat/20240130/escritor-mexicano-andres-roemer-sale-de-la-carcel-tras-acusaciones-por-delitos-sexuales-1147840538.html

El escritor mexicano Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel, después de estar tras las rejas por casi cuatro meses por presuntos delitos sexuales. 30.01.2024, Sputnik Mundo

En redes sociales, el exembajador ante la Unesco expuso que su caso aún es analizado por la justicia de Tel Aviv, por lo que pasará su proceso en arresto domiciliario."En contra de las estadísticas más robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia. Israel descubrió 1.000 falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia. La historia vivida en mis últimos años es inefable", escribió en la red social X, antes Twitter.Roemer fue detenido el 2 de octubre de 2023 en Tel Aviv, Israel, en atención a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno del país latinoamericano.En 2021 comenzó la ola de denuncias contra el exdiplomático. La primera fue por parte de la bailarina Itzel Schnaas, directora de Fábrica Escena, quien difundió un video en redes sociales en el que relató que sufrió agresión sexual por parte de Roemer en 2019. También expuso que levantó una queja ante la Unidad de Género del Grupo Salinas.Luego del testimonio de Schnaas salieron a la luz otras denuncias documentadas por el colectivo de periodistas y otros medios mexicanos. En total, hay más de 60 querellas contra el escritor mexicano.El caso fue atendido por el Gobierno mexicano. En enero de 2022, el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, envió una carta a su homólogo en Israel, Yair Lapid, para pedir su cooperación en la extradición de Andrés Roemer.Para febrero del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que presentó otras dos solicitudes de extradición en contra del escritor mexicano y que todos sus casos se sustentan en las denuncias de las víctimas, no en otras motivaciones.El 10 de mayo de 2022, y a más de un año de la primera denuncia pública en su contra, Roemer publicó un video en el que asegura que las denuncias en su contra fueron fabricadas, por lo que pidió a las autoridades la posibilidad de llevar un juicio remoto.El 17 de mayo de ese mismo año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se buscaría llevar a juicio al escritor."Nosotros somos muy perseverantes, no nos vamos a cansar. Si pueden estar pensando que van a ganar tiempo, que van a esperar a que cambie algo, creo que esa apuesta no les va a funcionar, va a resultar fallida porque ya cambió la mentalidad del pueblo", aseguró.En 2023, los Gobiernos mexicano e israelí analizaban la extradición de Roemer, ya que no existe un tratado entre ambos países al respecto.

