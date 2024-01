https://sputniknews.lat/20240130/fallo-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-israel-una-burla-a-las-leyes-internacionales-1147845147.html

Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel: "Una burla a las leyes internacionales"

La Corte Internacional de Justicia [CIJ] de La Haya ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Asimismo, dictaminó... 30.01.2024, Sputnik Mundo

¿Hubo justicia?Este fallo de la CIJ deviene de la solicitud que presentó Sudáfrica el pasado 29 de diciembre para iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con los actos "de carácter genocida" cometidos en la Franja de Gaza y buscar la suspensión urgente de la campaña militar israelí.Esta acción de Sudáfrica contra Israel por crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza fue respaldada por la Organización de Países Islámicos, integrada por 57 Estados, así como por Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia, Venezuela, Maldivas, Namibia, Pakistán y más de 900 organismos y grupos sociales.La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, declaró que dentro de un mes Israel debe informar a la Corte sobre las acciones que lleva adelante para cumplir la decisión judicial.Para el analista internacional Pablo Jofré Leal lo primero que hay que destacar "es lo vergonzoso que resulta este dictamen, que más bien es informativo. No es un dictamen resolutivo que te diga: 'mira, aquí se está cometiendo genocidio, Israel es responsable, culpable, por tanto debe tomar las medidas', y no para informar qué está siendo para que no se cometan incitaciones al genocidio, o que no se cometan acciones que puedan conducir a pensar que Israel está cometiendo un genocidio"."La presentación de Sudáfrica es muy clara: refiere que se está cometiendo genocidio y las pruebas son evidentes: 27.000 asesinatos, 70.000 heridos, más de 10.000 personas bajo los escombros de la ciudad de Gaza destruida, y una narrativa del Gobierno israelí absolutamente falsaria respecto a comenzar diciendo que querían rescatar a sus rehenes y que la operación sería solo en la Franja de Gaza. Luego comienzan a expulsar a la población bajo el eufemismo de 'evacuar', y comienza posteriormente, no solo a evacuar a la población en forma masiva, sino que a destruir hospitales, escuelas, infraestructuras, piedra sobre piedra", abunda el experto."Esto de la Corte Internacional de Justicia es lisa y llanamente una broma de mal gusto, es una vergüenza desde el punto de vista de lo que se está haciendo en materia de aplicar las leyes internacionales. […] Aquí se está en presencia de una burla a las leyes internacionales. Una diferencia notable con respecto a lo que han sido otros casos: indudablemente aquí nos viene la memoria la situación de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, en una guerra entre Rusia contra la OTAN, Washington y Ucrania. Tal vez por eso de inmediato salieron determinaciones contra Rusia", detalla Jofré Leal en referencia a la orden de detención contra el presidente, Vladímir Putin, que dictaminó dicha Corte.

