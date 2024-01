https://sputniknews.lat/20240130/incertidumbre-en-suba-de-transporte-bonaerense-tras-salida-de-ministro-no-sabemos-a-cuanto-se-ira-1147850143.html

Incertidumbre en suba de transporte bonaerense tras salida de ministro: "No sabemos a cuánto se irá"

Incertidumbre en suba de transporte bonaerense tras salida de ministro: "No sabemos a cuánto se irá"

Incertidumbre en suba de transporte bonaerense tras salida de ministro: "No sabemos a cuánto se irá" Incertidumbre en suba de transporte bonaerense tras salida de ministro: "No sabemos a cuánto se irá"

Se retrasó el ajuste de las tarifas del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un fallo judicial que dio lugar a cuestionamientos hacia el proceso de participación ciudadana previo a los aumentos, al cual el Gobierno apeló."No hay forma de que el aumento se pueda aplicar antes del 15 de febrero. Pero por el aumento de costos y la salida de Guillermo Ferraro [ex ministro de Transporte nacional], no sabemos si se mantiene la idea de llevar el boleto de colectivo a 270 pesos o se sube a 420 pesos", afirmó en diálogo con Cara o Ceca Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires."No se trata de si el boleto es caro o no: en la medida que no aumenten los salarios, no es adecuado actualizar las tarifas. Si el costo de ida y vuelta se va a un valor cercano a 1.000 pesos, y a eso se le suma el uso del tren, la gente va a trabajar solo para sustentar el transporte", agregó.Biden, duro contra las migrantesEl presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, busca llegar a un acuerdo con republicanos para pasar una ley que le conceda poderes de emergencia para "cerrar la frontera" con México cuando esté "colapsada", y aumentar los controles."Todo esto es político, por las elecciones, y no creo que esta medida pase. Además, sería peligroso si los presidentes tienen el poder de cerrar la frontera simplemente porque hay mucha gente en ella. En el futuro, se podría utilizar por cualquier motivo", dijo Irineo Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras, a Cara o Ceca."Es un negociazo el que se hace con los migrantes en Latinoamérica. Lo que no se ve de todo esto es la crisis humanitaria, y cómo les sacan el jugo en el camino a Estados Unidos", señaló Mujica.

