Ministro de Justicia de Colombia acepta repatriación de presos bajo acuerdo entre países

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia recibirá presos repatriados desde Ecuador, siempre y cuando se respeten los acuerdos firmados entre ambos países... 30.01.2024, Sputnik Mundo

"Me complace mucho que el Gobierno de Ecuador manifiesta, al igual que nosotros le hemos manifestado a ellos, que con la aplicación del tratado que hay, suscrito desde 1990 entre los dos países específicamente para repatriación de personas privadas de libertad, se vaya a proceder a esa remisión de personas", sentenció. El presidente de Ecuador emitió el decreto No. 139 este 30 de enero, con el objetivo de poner en práctica las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mitigar la violencia en las cárceles del país. Estas acciones, según el mandatario, responden a las urgencias identificadas en el informe de 2022, donde la CIDH instó al Estado a implementar medidas inmediatas para recuperar el control en los centros de privación de la libertad. El jefe de la cartera de justicia aseguró que esta es una buena noticia y un buen ejercicio de la diplomacia "que permite resolver un problema dentro de los cauces de las normas vigentes, con un sincero ánimo de colaboración entre los dos países". Aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta de reclusos que serán trasladados, se estima que la cifra podría ser significativa, con datos recientes sugiriendo una población cercana a los 1.500 presos colombianos en Ecuador, según censos anteriores. Osuna subrayó la posibilidad de que el número de personas a repatriar sea mayor de lo usual, señalando que, si este fuera el caso, se intensificarán los esfuerzos para agilizar el proceso de resolución de solicitudes. Enfatizó que el año pasado se tramitaron 10 casos, y actualmente hay cuatro del año anterior que aún están pendientes. Ante un eventual aumento en el número de repatriaciones, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno en abordar cada solicitud con prontitud.

