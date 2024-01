https://sputniknews.lat/20240131/campana-electoral-finaliza-en-el-salvador-en-medio-de-acusaciones-gobierno-oposicion-1147877958.html

Campaña electoral finaliza en El Salvador en medio de acusaciones Gobierno-oposición

Campaña electoral finaliza en El Salvador en medio de acusaciones Gobierno-oposición

SAN SALVADOR (Sputnik) — La campaña para las elecciones del 4 de febrero en El Salvador finaliza en la medianoche de este 31 de enero, en un ambiente de... 31.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-31T17:31+0000

2024-01-31T17:31+0000

2024-01-31T17:31+0000

américa latina

el salvador

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1f/1147877533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d55fc17b1bc23533eeeea1bf70490742.jpg

"Ha sido una campaña desigual", afirmó a periodistas el candidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Joel Sánchez, un empresario radicado en Estados Unidos, al igual que su compañera de fórmula, Hilcia Bonilla, ambos sin pasado en la vida política nacional. La mujer agregó: "Sabemos que estamos en una candidatura que competimos de manera desigual, eso también tenemos que denunciarlo. Estamos siendo atacados, nos bajan vallas, intervienen nuestras redes sociales, en fin, el aparato del estado volcado en atacar a la oposición". Los candidatos de Arena, que gobernó cuatro períodos (1989-2009), rondan el tres por ciento en la intención de votos registrada por las encuestas y rechazan las acusaciones de ladrones y corruptos de los dirigentes del partido de Gobierno, Nuevas Ideas (NI) y sus aliados como la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). La desigualdad económica en la campaña también fue destacada por el candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel El Chino Flores, quien acusa al Gobierno y al partido NI del uso del aparato del Estado y gastos multimillonarios en propaganda proselitista. "Las elecciones han sido económicamente desiguales, pero moralmente se la hemos ganado (…) Además, el uso abusivo del Estado. Nuevas Ideas no ha hecho campaña porque tiene al Estado. Es un partido extraño, ahí andan poniendo miles de vallas", agregó. Flores señaló que en el caso suyo y del FMLN no han podido publicar mensajes en los medios de comunicación: "cero en la televisión, cero 'cuñas' radiales y cero en los medios de prensa escrita", enfatizó. Esas afirmaciones sobre desigualdad en la campaña son negadas por el oficialismo y, aunque no hay informes o estudios sobre el tema, una apreciación diaria de la televisión indica dos mensajes del presidente, Nayib Bukele, y un tercero de NI, todos insistiendo en la idea de defender los éxitos en la llamada guerra contra las pandillas y el régimen de excepción, que encaminan a El Salvador a ser el país más seguro del mundo, en opinión de Bukele. Con otra redacción son las ideas centrales de los mensajes proselitistas de Bukele: "Con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan: liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder", asegura. "Los salvadoreños merecen seguir sintiéndose seguros, libres y orgullosos de vivir en un país que, ahora, les pertenece", subraya en la red social X Zablah Bukele. El Código Electoral salvadoreño establece un período de cuatro meses para la campaña electoral para los comicios presidenciales y tres para la de los diputados de la Asamblea Legislativa. El silencio electoral rige desde este jueves hasta el día de las elecciones de este domingo. Para los comicios están registrados 11 partidos, pero solo seis presentaron candidatos presidenciales, de quienes Bukele marcha con una ventaja en las encuestas de 60 a 70 puntos sobre sus rivales, todos por debajo de cuatro por ciento en la intención de voto en los sondeos.

https://sputniknews.lat/20240118/nueva-encuesta-en-el-salvador-confirma-amplia-ventaja-de-bukele-para-elecciones-1147503714.html

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

el salvador, política