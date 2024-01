https://sputniknews.lat/20240131/es-una-politica-brutal-los-republicanos-se-niegan-a-ayudar-a-biden-en-la-frontera-y-en-ucrania-1147847497.html

"Es una política brutal": los republicanos se niegan a ayudar a Biden en la frontera y en Ucrania

"Es una política brutal": los republicanos se niegan a ayudar a Biden en la frontera y en Ucrania

La política del año electoral en Estados Unidos bloquea la legislación sobre inmigración y ayuda militar al exterior, creando el riesgo de caos en la frontera... 31.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-31T12:35+0000

2024-01-31T12:35+0000

2024-01-31T12:35+0000

internacional

eeuu

joe biden

📰 crisis migratoria en eeuu

texas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/12/1147482175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97b34b46131e5cb3b150ae424d129213.jpg

El enfrentamiento sobre la política fronteriza entre el presidente de EEUU y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se intensificó en los últimos días cuando la autoridad del estado prometió colocar alambre de púas en contra de una sentencia del Tribunal Supremo.Los defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron la medida, afirmando que la actuación de los funcionarios de Texas había contribuido a la muerte de inmigrantes.Joe Biden propuso una legislación de compromiso que combinara la ayuda militar a Ucrania y la resolución de la cuestión migratoria, pero los republicanos la rechazaron. Mientras la disfunción del Congreso parece abocada a paralizar los avances en otra prioridad legislativa, el analista político Garland Nixon, analizó las consecuencias.De acuerdo con el analista, el conflicto entre el poder estatal y el federal es uno de los aspectos históricamente más polémicos del sistema de Gobierno de Estados Unidos. La polarización política histórica, combinada con la perspectiva de un enfrentamiento entre agentes estatales y federales armados, han hecho pensar que podría estallar una guerra civil, detalló Nixon. Según la hipótesis de algunos expertos, cuanto más dinero envíe Joe Biden a Ucrania —aunque no se habla del éxito en el campo de batalla—, más oportunidades tendrán los republicanos de señalar el fracaso de la actual Administración. Así, a los propios republicanos les interesa mantener tensa la situación en la frontera en vísperas de las elecciones para poder afirmar que intentaron que Biden hiciera algo, pero no quiso.Nixon coincidió con esta opinión y expresó que "esto no es ni bueno ni correcto, es una política brutal".

https://sputniknews.lat/20240130/una-guerra-civil-mental-lo-que-ocurre-ahora-en-texas-1147834818.html

https://sputniknews.lat/20240126/caos-en-la-frontera-y-altos-niveles-de-migracion-podrian-costarle-la-eleccion-a-biden-1147719686.html

eeuu

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, 📰 crisis migratoria en eeuu, texas, 💬 opinión y análisis