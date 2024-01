https://sputniknews.lat/20240131/la-ue-podra-enviar-a-kiev-solo-600000-proyectiles-para-marzo-por-temor-al-agotamiento-de-reservas-1147866863.html

La UE podrá enviar a Kiev solo 600.000 proyectiles para marzo por temor al "agotamiento de reservas"

La UE podrá enviar a Kiev solo 600.000 proyectiles para marzo por temor al "agotamiento de reservas"

Los países de la Unión Europea (UE) solo podrán proporcionar a Ucrania unos 600.000 proyectiles del millón prometido hasta marzo de 2024, escribe 'Bloomberg'... 31.01.2024

"Los aliados europeos se quedarán muy cortos respecto al millón de proyectiles que prometieron entregar antes de marzo, proporcionando [a Kiev] solo unos 600.000 en ese plazo, en medio de persistentes retrasos en la producción y temores de agotamiento de las reservas", citó la agencia a diplomáticos no identificados.Un funcionario occidental señaló que Kiev también había acumulado algunas reservas de munición clave en los últimos meses para abastecer a sus militares, pero, como indica la agencia, "esto no es suficiente para compensar la escasez de proyectiles de artillería".A principios de noviembre de 2023, una fuente europea de alto rango declaró a los periodistas en Bruselas que los países de la UE habían entregado hasta la fecha 300.000 municiones a Ucrania del millón previsto. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó que la UE no podría cumplir el plazo de entrega de un millón de proyectiles para marzo de 2024.Al mismo tiempo, en enero, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró que la UE podría suministrar un millón de proyectiles a Ucrania en la primera mitad de 2024.

