Zelenski podría lidiar con "un tumulto" entre sus más altos mandos militares

El medio estadounidense retomó la información que circuló recientemente sobre supuestas intenciones de Zelenski de remover a Zaluzhni. Y los rumores se extendieron tanto que la oficina del presidente se vio obligada a desmentirlo públicamente.También destacó la reacción del expresidente de Ucrania y líder de la oposición, Petro O. Poroshenko, quien defendió a Zaluzhni y dijo que se había convertido en la "personificación de la unidad necesaria" en todo el país en el transcurso de dos años, desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022.La decisión de destituirlo no estaría motivada "por consideraciones militares y estratégicas", declaró Poroshenko durante un viaje a Bruselas, y añadió: "Se basa en emociones y celos".The New York Times contactó a soldados ucranianos por teléfono, quienes dijeron que la posible salida de Zaluzhni "sería un duro golpe para la moral". "Zaluzhni goza de gran autoridad en el ejército", dijo al diario estadounidense el teniente Pavlo Velychko, que sirve en la 101 Brigada de Defensa Territorial de Ucrania. El despido del general, apuntó, sería "una señal para los comandantes de todos los rangos: no importa lo bien que hagas tu trabajo, puedes ser destituido sin motivo".De acuerdo con el medio, "las fricciones entre el presidente y su general de más alto rango se han mantenido a fuego lento, sobre todo entre bastidores", desde poco después del inicio de la operación militar especial rusa y a medida que la popularidad del general Zaluzhni se disparaba con el progreso del conflicto. Según el diario, entre los analistas políticos ucranianos, el general es visto como un posible rival de Zelenski si se reanudaran las elecciones ahora suspendidas por la ley marcial.La confrontación entre Zelenski y el jefe de las fuerzas armadas se profundizó el pasado otoño, cuando el general Zaluzhni publicó un ensayo en el que declaraba que los combates estaban en "punto muerto", contradiciendo las esperanzadoras afirmaciones de progreso de Zelenski.Más recientemente, ambos discreparon públicamente sobre si la responsabilidad de un plan para reclutar hasta medio millón de hombres para reponer el Ejército debía recaer en la dirección civil o en la militar. Los analistas ucranianos han señalado que es probable que el reclutamiento sea impopular y manche a cualquiera de los líderes que esté más estrechamente relacionado con él.

