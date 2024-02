https://sputniknews.lat/20240201/ahora-es-el-gas-se-acerca-otro-conflicto-entre-biden-y-texas--1147889946.html

Ahora es el gas: ¿se acerca otro conflicto entre Biden y Texas?

Ahora es el gas: ¿se acerca otro conflicto entre Biden y Texas?

La decisión del presidente Joe Biden de detener las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a varios países es una represalia directa contra Texas por la... 01.02.2024, Sputnik Mundo

Según la lideresa, el anuncio de Washington acerca de detener todas las futuras exportaciones "supone un mazazo unilateral a la economía estadounidense, a los puestos de trabajo estadounidenses y a la seguridad nacional. Se trata de un grave error", agregó. Texas se ha convertido en uno de los principales estados para las exportaciones estadounidenses de GNL, especialmente después de que Estados Unidos ampliara su mercado en Europa tras la operación militar especial de Rusia en Ucrania.El 26 de enero, la Administración Biden puso en pausa la aprobación de solicitudes pendientes para la exportación de gas natural licuado a países con los que Estados Unidos no tiene acuerdos de libre comercio, alegando que el Departamento de Energía necesita actualizar los análisis que se realizan para aprobar las autorizaciones de venta. "Los análisis económicos y ambientales actuales que utiliza el Departamento de Energía para respaldar sus autorizaciones de exportación de GNL tienen aproximadamente cinco años y ya no tienen en cuenta adecuadamente consideraciones como posibles aumentos en los costos de energía para los consumidores y fabricantes estadounidenses, más allá de las autorizaciones actuales o la última evaluación del impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero", indicó el Gobierno federal del país angloparlante. Asimismo, precisó que se tomó esta decisión mientras "los republicanos en el Congreso continúan negando la existencia misma del cambio climático" e "intentan despojar a sus electores de los beneficios económicos, ambientales y de salud de las históricas inversiones climáticas del presidente [Biden]".Entretanto, el Gobierno republicano de Texas ha tenido disputas con la Administración Biden debido a la que considera una laxa política fronteriza a nivel federal, a la que culpa de impulsar los niveles récord de migrantes que cruzan de forma ilegal a Estados Unidos. Recientemente, la ciudad de Austin bloqueó el acceso de agentes federales estadounidenses a una zona en la parte estatal de la frontera de Estados Unidos con México, que era un punto crítico para la migración ilegal.Ante este encono existente entre su Administración y las autoridades texanas, el presidente Biden ha hablado sobre la posibilidad de bloquear el paso entre México y Estados Unidos —cuya frontera se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros— como una medida para detener la crisis migratoria en la zona.Entre este entramado por la situación migratoria en la frontera, un evento importante es la controversia el gobierno texano, encabezado por el republicano Greg Abbott, y el Departamento de Justicia estadounidense.Ambos entes han sostenido una fuerte disputa por la manera de tratar el flujo de personas que, de manera irregular, desean ingresar al territorio estadounidense.Por el lado de Texas, han impuesto en varias ocasiones alambrado de púas, por lo que no solo se han enfrentado a la Administración de Biden, sino al Gobierno mexicano que, durante 2023, mantuvo una querella porque las barreras físicas colocadas en el Río Bravo son violatorias del artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que señala que "el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre".Por el lado del Gobierno de Biden, la Corte Suprema falló, en una estrecha decisión de cinco votos a cuatro, un proyecto que autoriza a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza a eliminar las cercas de alambre de púas colocadas por las autoridades de Texas, siguiendo instrucciones de Abbott.

