AMLO desea que se resuelva la huelga de los trabajadores de Audi en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de un acuerdo entre la compañía alemana Audi y los empleados de la planta ubicada en... 01.02.2024, Sputnik Mundo

"Espero que se llegue a un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Es el único caso que se tiene sobre un paro o huelga empresarial en México actualmente. Sin embargo, esto es consustancial a la democracia y la libertad. Es un derecho que tienen los trabajadores", mencionó en su conferencia de prensa.De igual manera, el mandatario mexicano dijo que, por el momento, las diferencias entre ambos bandos han ido moderándose. "Estoy optimista al respecto", aseveró.El 24 de enero de 2024, alrededor de 4.000 trabajadores de la planta de Audi en el municipio de San José Chiapa, Puebla, en el centro de México, fueron a la huelga. De acuerdo con el sindicato de los trabajadores, esto se debe a desacuerdos durante la revisión del contrato colectivo, donde no hubo un punto en común en temas como el salario que perciben los empleados, quienes solicitaron un incremento de 10% en su sueldo y de 5,5% en prestaciones.Pero, según medios locales, días más tarde del inicio del paro, la firma solicitó ante las autoridades laborales mexicanas declarar inexistente el freno de actividades por presuntamente no cumplir con los estatutos para su inicio.El 31 de enero de 2024, el sindicato anunció que, a pesar de que ya se abrió la negociación, no se ha alcanzado un acuerdo."Seguimos en las mesas de negociación discutiendo sobre el aumento al salario y prestaciones sin tener un avance hasta el momento. Vamos a seguir platicando sobre cómo poder resolver este conflicto, que vaya en favor de las y los trabajadores y no solo recuperen su poder adquisitivo, sino que también sea un aumento que ayude a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias”, mencionó en el texto el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), César Orta.

