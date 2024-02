https://sputniknews.lat/20240201/china-desarrolla-un-implante-mas-inocuo-que-el-de-la-compania-neuralink-de-musk-1147905669.html

China desarrolla un implante más inocuo que el de la compañía Neuralink de Musk

PEKÍN (Sputnik) — La Universidad Tsinghua, situada en Pekín, comunicó que científicos chinos han desarrollado un neuroimplante que permitió a un paciente...

El 24 de octubre de 2023, científicos realizaron con éxito la primera prueba clínica e implantaron a un paciente el dispositivo NEO (Neural Electronic Opportunity), desarrollado bajo la dirección del profesor Bo Hong, del Instituto Médico de la Universidad Tsinghua, indica la noticia. El centro docente comentó que el chip NEO, "no mayor del tamaño de dos monedas", se implanta en el cráneo del paciente y recibe señales del sistema nervioso en la zona del cerebro que responde por las funciones sensomotoras. El primer participante de las pruebas estaba paralizado desde hace 14 años, por haber sufrido un accidente vial que dañó su médula espinal. El paciente pudo abandonar el hospital pasados diez días desde ser operado. El chip Neo no se introduce en el tejido nervioso. Los electrodos que están en el espacio epidural, situado entre el cerebro y el cráneo, captan señales nerviosas y las transmiten a un diminuto dispositivo colocado en la parte exterior de la cabeza. De allí llegan a un ordenador o un teléfono inteligente, donde se descodifican. El paciente logró tomar en mano una botella de agua con la ayuda de un guante neumático tras entrenarse durante tres meses en casa. También fue registrado el mejoramiento del estado de su médula espinal. "A diferencia del implante de Elon Musk, el neurointerfaz NEO —inalámbrico y poco invasivo, con electrodos en la zona epidural— pasó duraderas pruebas en animales y no daña el tejido nervioso", comunicó la Universidad Tsinghua. Musk anunció el 30 de enero que un chip de la compañía Neuralink fue implantado al primer ser humano, que se siente bien, y que los primeros datos obtenidos sobre el funcionamiento del dispositivo muestran resultados esperanzadores. Más tarde Musk escribió que el chip se llama Telepathy y permite al paciente controlar su teléfono o computadora, y a través de ellos casi cualquier dispositivo, solo con el pensamiento, y que fue desarrollo para ayudar, en primer lugar, a las personas que perdieron la posibilidad de usar sus extremidades.

