https://sputniknews.lat/20240201/la-duma-apelara-al-congreso-de-eeuu-por-el-uso-de-un-patriot-para-el-derribo-del-il-76-1147895169.html

La Duma apelará al Congreso de EEUU por el uso de un Patriot para el derribo del Il-76

La Duma apelará al Congreso de EEUU por el uso de un Patriot para el derribo del Il-76

MOSCÚ (Sputnik) — La Cámara Baja del Parlamento de Rusia apelará al Congreso de EEUU por el uso de un sistema antiaéreo estadounidense Patriot para derribar un... 01.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-01T07:25+0000

2024-02-01T07:25+0000

2024-02-01T07:53+0000

internacional

📰 el derribo de un il-76 con prisioneros de guerra ucranianos en rusia

rusia

ucrania

duma

congreso de eeuu

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/09/1130274885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69feaf2dc04923590ab15133b295594c.jpg

El líder parlamentario apuntó que "el régimen nazi de Kiev comete crímenes contra civiles" con estas armas. "Es necesario detener esto", enfatizó. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el 31 de enero que, según un informe pericial, el Il-76 fue derribado por el sistema antiaéreo estadounidense Patriot. El mandatario ruso insistió en una investigación internacional del caso. El pasado 24 de enero, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que la aeronave de transporte militar Il-76 con 65 prisioneros ucranianos a bordo, transportados para un intercambio, se estrelló sobre la provincia rusa de Bélgorod. Además de los prisioneros ucranianos, también iban en el avión seis miembros de la tripulación y tres acompañantes. La catástrofe no dejó sobrevivientes. El enviado especial de la Cancillería rusa sobre los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miróshnik, responsabilizó a las autoridades ucranianas del derribo de la aeronave. La autoridad castrense rusa también acusó a Kiev de estar detrás del siniestro, al apuntar que los radares rusos detectaron el lanzamiento de dos misiles ucranianos desde la provincia de Járkov. El Estado Mayor General de Ucrania, en una declaración emitida el mismo día, dijo que el Ejército ucraniano seguirá atacando los medios de transporte rusos que llevan misiles a las zonas fronterizas, pero no hizo mención alguna de la catástrofe del Il-76. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró que no tiene información fiable sobre quién estaba a bordo del Il-76 derribado.

https://sputniknews.lat/20240129/obtienen-datos-preliminares-de-las-cajas-negras-del-il-76-derribado-por-kiev-1147806059.html

ucrania

duma

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 el derribo de un il-76 con prisioneros de guerra ucranianos en rusia, rusia, ucrania, duma, congreso de eeuu, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto