México prepara reforma para fortalecer su industria eléctrica

México prepara reforma para fortalecer su industria eléctrica

El Gobierno de México alista una reforma para fortalecer la industria eléctrica nacional, anunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, este 1... 01.02.2024, Sputnik Mundo

"Estamos considerando enviar en el paquete del día 5 de febrero una modificación a la Constitución para dejarla como estaba antes de la llamada reforma energética. Dejarla como la dejó el presidente Adolfo López Mateos. ¿Cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público? Es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", dijo en conferencia de prensa.Los dichos de López Obrador se dan después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), donde se pretendía excluir a los inversionistas privados y el agente preponderante sería la CFE, encabezada por Manuel Bartlett.Según el diario El País, la LIE fue un detonante para que Estados Unidos y Canadá iniciaran procesos contra México, esto en el marco del T-MEC, mismos que no han concluido. A la par, diversas compañías dedicadas a ese sector presentaron amparos ante las autoridades.Sobre el proceso ante el poder judicial, López Obrador criticó a los ministros de la Suprema Corte mexicana.“Cuatro ministros, dos en favor y dos en contra, empate, pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía (en referencia al ministro Alberto Pérez Dayán), argumenta recurre a una norma, que como es el presidente de la sala, él tiene voto de calidad, no hay empate y se anula la ley eléctrica”, recalcó.

