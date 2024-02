https://sputniknews.lat/20240202/eeuu-anuncia-nuevas-sanciones-relacionadas-con-iran-1147943135.html

EEUU anuncia nuevas sanciones relacionadas con Irán

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU sancionará a cinco personas y cinco entidades vinculadas a Irán, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del... 02.02.2024, Sputnik Mundo

irán

eeuu

Los cinco individuos sancionados, todos ciudadanos iraníes, están vinculados al Comando Ciberelectrónico del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, indicó la OFAC en una actualización de su lista de ciudadanos especialmente designados. Cuatro de las cinco entidades sancionadas tienen su sede en China, incluidas China Oil and Petroleum Company, Advantage Trading Company y FY International Trading Company. Cuatro de las entidades sancionadas están vinculadas a una red de adquisiciones para los programas de misiles balísticos y drones de Irán, añadió. La otra entidad está vinculada a la venta de millones de dólares en productos básicos para la Fuerza Quds del IRGC, detalla el comunicado. Cuatro de las cinco entidades tienen su sede en China, incluidas China Oil and Petroleum Company, Advantage Trading Company y FY International Trading Company. La proliferación de armas por parte de Irán, incluidos drones y misiles dirigidos a soldados estadounidenses, sigue siendo una amenaza crítica para la estabilidad de la región, añade el comunicado. EEUU no dudará en aprovechar todas las herramientas disponibles para desbaratar las redes de adquisiciones ilícitas que suministran componentes de sistemas de armas, afirmó el Tesoro.

