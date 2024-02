https://sputniknews.lat/20240202/el-kremlin-declara-que-kiev-no-le-ha-reclamado-cuerpos-de-victimas-del-siniestro-del-il-76-1147924911.html

El Kremlin declara que Kiev no le ha reclamado cuerpos de víctimas del siniestro del Il-76

El Kremlin declara que Kiev no le ha reclamado cuerpos de víctimas del siniestro del Il-76

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no recibió de Kiev solicitud alguna para la devolución de los restos mortales de prisioneros ucranianos fallecidos en el reciente...

A la pregunta de si se ha recibido alguna solicitud en este sentido, Peskov contestó: "No en la Administración [presidencial]". El portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andréi Yúsov, citado por el diario Ukrainska Pravda, afirmó que "Ucrania ha solicitado y sigue solicitando el traspaso de los cuerpos" y que supuestamente "la parte rusa todavía no está de acuerdo". El 1 de febrero, el Comité de Investigación de Rusia confirmó que el avión de transporte militar Ilyushin Il-76, siniestrado en la provincia fronteriza de Bélgorod el 24 de enero, fue derribado desde el lado ucraniano con dos misiles estadounidenses MIM-104A de la batería antiaérea Patriot. La aeronave llevaba a 65 prisioneros ucranianos para un canje con soldados rusos cautivos; además iban a bordo nueve militares rusos, entre ellos seis tripulantes. No hubo sobrevivientes. En el lugar donde cayó el IL-76 se recuperaron más de 670 fragmentos de cuerpos, y las pruebas forenses permitieron comprobar que pertenecían a los seis miembros de la tripulación, a los tres efectivos de la policía militar y a los 65 soldados ucranianos. Desde Rusia insisten en una investigación internacional del derribo del Il-76.

