🌍 oriente medio, irán, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, the new york times

🌍 oriente medio, irán, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, the new york times

the new york times

El líder iraní habría ordenado "evitar el conflicto con EEUU"

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader El ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de Irán © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría ordenado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que evite un conflicto militar directo con EEUU, informó 'The New York Times' citando fuentes. Sus palabras llegan en medio de una escalada, después de que un avión no tripulado atacó una base estadounidense y dejó varios muertos y heridos.