El Salvador, listo para las elecciones del 4 de febrero

"Estamos listos para el domingo [4 de febrero] y creo que estamos dando todas las disposiciones, no hay excusas para que los salvadoreños no puedan elegir a sus funcionarios", afirmó el magistrado del TSE Noel Orellana, consultado por periodistas en la capital. Añadió que en el registro electoral están habilitados para votar 6.214.399 personas, de quienes el 52,4% son mujeres, 3.256.205; y el 47,6% hombres. Del total de votantes 5.473.305 viven en el territorio nacional y 741.094 en el extranjero. Estos últimos fueron los primeros en comenzar el sufragio de forma remota vía internet el pasado 6 de enero, un hecho que ocurre por primera vez.La presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, afirmó que la institución ha trabajado para garantizar unas elecciones limpias y transparentes, con todas las garantías para que la población pueda ejercer su derecho al sufragio. Martínez exhortó a los candidatos y partidos políticos a cumplir con las regulaciones que prohíben la propaganda y los actos proselitistas, vigentes desde el 1 de febrero hasta la medianoche del 4 de febrero. "Respetemos, dejemos que la gente decida. Respetemos el silencio electoral", subrayó. Los magistrados Orellana y Guillermo Wellman dijeron que el TSE está preparado para realizar los comicios y su limpieza. "Nosotros podemos asegurar que este organismo electoral va a ser garante de que se respete la decisión del soberano el día de las elecciones", enfatizó el primero. Para los comicios están legalmente registrados 11 partidos, de los cuales solo seis presentaron candidatos presidenciales. Estos son el actual presidente, Nayib Bukele, por Nuevas Ideas, (N, que asegura no ser de izquierda o derecha); Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, el único de izquierda); el empresario radicado en Estados Unidos Joel Sánchez, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha). Les siguen el exmilitar y abogado residente en Estados Unidos, Luis Parada, de Nuestro Tiempo, (NT, derecha); el médico José Javier Renderos, de Fuerza Solidaria (FS, derecha) y la arquitecta Marina Murillo, de Fuerza Patriótica Salvadoreña (FPS, derecha). Las encuestas le otorgan una ventaja de 60 hasta 70 puntos a Bukele, mientras de sus rivales ninguno alcanza el 5% en la intención de voto. Los demás partidos, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Concertación Nacional (PCN), Demócrata Cristiano (PDC), Vamos —los cuatro de derecha— y Cambio Democrático (CD, centroizquierda), solo presentaron candidatos a la Asamblea Legislativa de 60 escaños. GANA, PCN y PDC, aliados del Gobierno, anunciaron su apoyo a Bukele, mientras FPS competirá solo por la presidencia. Las urnas serán abiertas el 4 de febrero a las 07:00 hora local (GMT-6) y cerrarán a las 17:00.

