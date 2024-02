https://sputniknews.lat/20240203/fuerzas-militares-estadounidenses-son-debiles-y-no-estan-equipadas-para-conflictos-simultaneos-1147967847.html

Fuerzas militares estadounidenses son "débiles" y "no están equipadas" para conflictos simultáneos

La pérdida de equipamiento militar por conflictos y las malas políticas han afectado negativamente la preparación del país y sus aliados, según afirmó un... 03.02.2024, Sputnik Mundo

El ejército estadounidense es "débil" y corre el riesgo de no poder defender los intereses nacionales vitales del país, advierte un estudio el grupo de expertos estadounidense. En un estudio publicado la semana pasada, el think tank evaluó el poderío militar estadounidense actual basándose en tres criterios principales: capacidad, habilidad y preparación. La conclusión es que el país norteamericano no sería capaz de atender las demandas de un solo gran conflicto regional y, al mismo tiempo, mantener presencia en otras partes del mundo."La fuerza (militar de EEUU) ciertamente no está equipada para manejar dos conflictos regionales casi simultáneos, una situación que se vuelve más difícil por la condición generalmente débil de los aliados militares clave", señala el informe. El ejército estadounidense está "mal equipado" para hacer frente a dos conflictos importantes en simultáneo, situación que se ve agravada por la postura "generalmente débil" de sus aliados clave.Según el informe, la debilidad de las fuerzas estadounidenses se ha magnificado gracias al apoyo a Ucrania desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en 2022, que involucra tanto a Estados Unidos como a sus aliados, que también abastecen militarmente a Israel desde octubre de 2023.

