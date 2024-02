Petro acusa que la Fiscalía colombiana buscará su juicio político y llama a la movilización

https://sputniknews.lat/20240203/petro-acusa-que-la-fiscalia-colombiana-buscara-su-juicio-politico-y-llama-a-la-movilizacion-1147954186.html

Sin embargo, aseguró que en Colombia "no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda". En un extenso mensaje, el mandatario pidió a las organizaciones sociales movilizarse para defender su presidencia y señaló que hay una ruptura institucional debido a la suspensión del Canciller, Álvaro Leyva, por parte de la Procuraduría General de la Nación.Gustavo Petro fue elegido en 2022 como el primer mandatario de izquierda en Colombia. Desde su llegada al poder ha tenido choques con el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora general, Margarita Cabello.En junio de 2023, Petro denunció un intento de golpe de Estado en su contra y aseguró que ciertos sectores de la derecha buscaban reemplazarlo "contra la voluntad popular, como pasó en Perú". "Se llama golpe blando. Es un golpe de Estado contra la voluntad popular", dijo. "Una vez que tumben las reformas piensan destruirme en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo", aseveró."Castillo estaba solo. Acá les decimos: Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo saldrá de cada rincón, de abajo de cada piedra, de cada municipio, a defender el triunfo popular", aseguró. En ese contexto, el 7 de junio, el mandatario convocó movilizaciones a nivel nacional para demostra el respaldo popular a su Gobierno y a las reformas sociales que ha promovido. Más adelante, en septiembre del mismo año, ante un auditorio de campesinos en el municipio de Carmen de Bolívar, el presidente Gustavo Petro declaró que "hay quienes sueñan con tumbar el Gobierno. Tras insistir en que hay sectores de la derecha que anhelan llevar a cabo un golpe blando, el líder de Colombia Humana hizo un llamado a las bases populares que contribuyeron a su victoria en 2022 a manifestarse contra los golpistas.

