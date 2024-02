https://sputniknews.lat/20240204/enviar-tropas-de-la-otan-a-ucrania-podria-convertirse-en-una-mision-suicida-1147984155.html

Enviar tropas de la OTAN a Ucrania podría convertirse en una "misión suicida"

04.02.2024

El Reino Unido ha instado a sus aliados de la OTAN a considerar el envío de una fuerza expedicionaria de la alianza a Ucrania, dijo una fuente a Sputnik, la cual agregó que la propuesta de Londres se produjo tras la constatación de "la evolución desfavorable para Kiev" en el conflicto con Rusia. La fuente añadió que Reino Unido también ha pedido a la OTAN que considere imponer una zona de exclusión aérea sobre el territorio controlado por Kiev y que aumente la ayuda militar a Ucrania.Los planes del Reino Unido de enviar el cuerpo expedicionario de la OTAN a Ucrania son "una ilusión fantástica por parte de los británicos y no tienen ningún fundamento en la realidad", dijo a Sputnik el oficial de inteligencia retirado de la CIA y ex funcionario del Departamento de Estado, Larry Johnson.Matthew Gordon-Banks, consultor de relaciones internacionales, ex miembro del Parlamento e investigador retirado de la Academia de Defensa del Reino Unido, hizo eco de los dichos de Johnson. "Las sugerencias que he escuchado son muy poco realistas en este momento", dijo a Sputnik Gordon-Banks.Cuando se le pidió que comentara "la evolución desfavorable de los acontecimientos" para Ucrania en el campo de batalla, subrayó que "las cosas en Kiev se están desmoronando muy rápidamente"."[El líder ucraniano Volodímir] Zelenski no ha podido despedir a su principal general, y creo que ahora es un presidente saliente", argumentó Gordon-Banks. El mismo tono fue adoptado por Earl Rasmussen, un teniente coronel retirado del ejército estadounidense convertido en consultor de asuntos geopolíticos y militares, quien advirtió que si la información sobre los planes de Londres es cierta, y "si este es el sueño de alguien, podría convertirse rápidamente en una pesadilla para los británicos y las fuerzas de la OTAN"."Pero no es una solución o propuesta realista. Rusia tiene un dominio aéreo completo, una hegemonía cada vez mayor, un dominio logístico y un dominio de municiones. Esto sería catastrófico para cualquier fuerza del Reino Unido y definitivamente mostraría un símbolo de participación directa de la OTAN, lo que podría ser realmente peligroso, en lo que respecta a una escalada", enfatizó Rasmussen, añadiendo que "las fuerzas británicas probablemente serían aniquiladas con bastante rapidez".El veterano del ejército estadounidense sugirió que alguien en las Fuerzas Armadas del Reino Unido podría estar teniendo "algún tipo de experiencia delirante" al sugerir tal escenario.

