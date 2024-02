https://sputniknews.lat/20240204/totalmente-irrealista-alemania-busca-desafiar-a-china-con-proyecto-inversion-en-materias-primas-1147981248.html

"Totalmente irrealista": Alemania busca desafiar a China con proyecto inversión en materias primas

"Totalmente irrealista": Alemania busca desafiar a China con proyecto inversión en materias primas

Según se informa, se necesitan miles de millones de dólares para implementar con éxito un nuevo proyecto alemán de inversión en materias primas, afirmó a... 04.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-04T18:49+0000

2024-02-04T18:49+0000

2024-02-04T18:49+0000

economía

china

alemania

📈 mercados y finanzas

inversiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/04/1147981225_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_14df7beba6b67c6375449104bfebdd96.jpg

El Gobierno alemán asignó alrededor de 1.100 millones de dólares para inversiones en materias primas en un intento de reducir la dependencia de productores como China para minerales críticos, según Bloomberg que cita fuentes anónimas.Estas fuentes se refirieron a un próximo proceso de selección que determinará qué proyectos relacionados con la extracción y el procesamiento son elegibles. Un portavoz del Ministerio de Economía, por su parte, insistió en que los proyectos en Alemania y en el extranjero "contribuirán a la seguridad del suministro de materias primas críticas."Teniendo en cuenta la suma asignada al efecto, "se trata de un proyecto muy tonto", expresó Pauken II. Señaló que sigue sin estar claro si detrás de la idea podría estar el propio Berlín u otra persona con las inversiones en materias primas por un valor de 1.100 millones de dólares."Podría haber sido Bruselas, Londres o Washington. Y si es así, animarán a Alemania a realizar inversiones en sus regiones y Estados miembros concretos, en sus países o en sus aliados", subrayó.A la pregunta de si la ejecución del proyecto es realista en términos generales, argumentó que es "absolutamente, totalmente irrealista" y que sería "imposible" alcanzar los objetivos del proyecto."Va a costar más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares es mucho dinero, pero no es suficiente", reiteró, recordando que "miles y miles de millones de dólares se utilizan [normalmente] para extraer recursos naturales".Reflexionando sobre el impacto que podría tener en la economía europea la menor dependencia de China por parte de Alemania, W. Pauken II sugirió que si el proyecto de Berlín "realmente tuviera éxito, sería un cambio significativo"."Pero no va a tener éxito con solo 1.000 millones de dólares. Ni siquiera está cerca de tener éxito con 1.000 millones de dólares. No es suficiente para transformar el modo en que se extraen los recursos naturales en este momento y detener de algún modo a China u otros países", concluyó el experto.El informe del año pasado del grupo de expertos del Instituto Alemán de Investigación Económica reveló que Europa depende actualmente en gran medida de la importación de materias primas críticas.La mayoría de las importaciones proceden de China, que es superior en cuanto a extracción y transformación de materias primas esenciales. La UE importa actualmente del país asiático el 93% de su magnesio y el 86% de sus metales de tierras raras, según el informe.

https://sputniknews.lat/20240127/bolivia-y-china-preven-consolidar-e-incrementar-sus-relaciones-comerciales-este-2024-1147557068.html

china

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, alemania, 📈 mercados y finanzas, inversiones