https://sputniknews.lat/20240204/una-galaxia-enana-recien-descubierta-pone-en-entredicho-la-sabiduria-convencional-1147980133.html

Una galaxia enana recién descubierta pone en entredicho la sabiduría convencional

Una galaxia enana recién descubierta pone en entredicho la sabiduría convencional

Un equipo de astrónomos de Arizona identificó una galaxia enana que no debería existir con nuestra comprensión actual del universo. 04.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-04T18:35+0000

2024-02-04T18:35+0000

2024-02-04T18:35+0000

ciencia

🪐 astronomía

galaxia

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/04/1147980113_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8c6a9c5c0786e210d7b80ebd020bf59c.png

Las galaxias enanas son clasificadas como galaxias con menos de 100.000 millones de estrellas. La Vía Láctea tiene más de 200.000 millones de estrellas y las galaxias más grandes pueden tener más de 100 billones.Sin embargo, la galaxia en cuestión, identificada como PEARLDG en un estudio publicado recientemente en The Astrophysical Journal Letters, es única en el sentido de que ya no está produciendo nuevas estrellas, pero tampoco está interactuando con ninguna galaxia más grande.Aunque las galaxias enanas son las más comunes en el universo observado, normalmente son jóvenes y siguen produciendo nuevas estrellas, o interactúan con una galaxia mayor, provocando una 'desactivación' de su producción.Fue descubierto un pequeño número de galaxias enanas que ya no producen estrellas y no interactúan con otras, como PEARLDG, pero permanecen cerca de una galaxia distinta y los científicos supusieron en gran medida que interactuaron con otra galaxia recientemente y esto detuvo su producción estelar.Según el estudio, la PEARLDG es especial porque no está tan cerca de una galaxia, lo que implica que, o bien un factor interno hizo que dejara de producir estrellas, o bien interactuó con otra galaxia a una "velocidad muy alta" en algún momento del pasado.El descubrimiento de la galaxia mencionada, descrito como "fortuito" en el estudio, fue captado por el telescopio espacial James Webb, pero no era el objetivo principal cuando se capturaron las imágenes. Sorprendentemente, las fotos permitieron a los investigadores estudiar estrellas individuales dentro de la galaxia y utilizarlas para determinar su distancia a la Tierra: unos 98 millones de años luz.Luego de descubrir la PEARLDG, los investigadores siguieron observándola con el espectrógrafo óptico de rendija larga DeVeny del telescopio Lowell Discovery, situado en el Bosque Nacional Coconino, en Arizona.

https://sputniknews.lat/20240108/astrologos-detectan-por-primera-vez-ondulaciones-en-la-galaxia-espiral-mas-antigua-conocida-1147199795.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🪐 astronomía, galaxia, espacio