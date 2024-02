https://sputniknews.lat/20240205/el-kremlin-tilda-de-monstruoso-acto-terrorista-el-ataque-a-una-panaderia-en-lisichansk-1147993943.html

El Kremlin tilda de "monstruoso acto terrorista" el ataque a una panadería en Lisichansk

MOSCÚ (Sputnik) — El ataque de las fuerzas armadas de Ucrania contra una panadería en la ciudad de Lisichansk que dejó 28 muertos, es un "monstruoso acto... 05.02.2024, Sputnik Mundo

El vocero señaló que "la cantidad de muertos habla de la monstruosidad de este atentado terrorista".Además, de acuerdo con Peskov, para garantizar que no haya más actos terroristas como este, "se está llevando a cabo la operación militar especial".El 3 de febrero, al menos 28 personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas en el ataque lanzado por Ucrania a la ciudad de Lisichansk.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Lisichansk se encuentra cerca de la línea del frente. Abandonando la ciudad, las tropas ucranianas destruyeron varios edificios administrativos y dañaron otra infraestructura importante.Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen bombardeando periódicamente esta zona.Una propia unión militar de la UESegún Peskov, Moscú observa de cerca el debate sobre la creación de una unión militar europea sin la participación de Estados Unidos.El representante del Kremlin recordó que "esta idea no es nueva en absoluto"."La identidad independiente en términos de garantizar la propia seguridad se ha debatido en la UE durante más de una década. Pero hasta ahora, los europeos no han tenido éxito y han mantenido sus enfoques orientados a la OTAN", puntualizó.Anteriormente, el ministro-presidente del estado federal alemán de Hesse, Boris Rhein, citado por el diario Bild, expresó la opinión de que la UE necesita crear su propia alianza defensiva sin la participación de Estados Unidos, y que su seguridad, así como la "intimidación" a Rusia deben correr a cargo del arsenal nuclear francés.

