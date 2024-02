El presentador más popular de EEUU causa preocupación en Washington por visita a Rusia

https://sputniknews.lat/20240205/el-presentador-mas-popular-de-eeuu-causa-preocupacion-en-washington-por-visita-a-rusia-1148007267.html

La visita a Moscú del célebre periodista estadounidense, Tucker Carlson, provocó una fuerte reacción de los políticos norteamericanos ante los rumores de una...

El exmiembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Illinois, Adam Kinzinger, llamó "traidor" al expresentador de Fox News al responder a un post en X (ex Twitter) sobre la estancia del periodista en Rusia. Asimismo, el antiguo Jefe de Gabinete del vicepresidente estadounidense, William Kristol, sugirió que se prohibiera temporalmente a Carlson regresar al país.Algunos políticos se pronunciaron a favor de Carlson. De acuerdo con la miembro de la Cámara de Representantes por Georgia, Marjorie Taylor Greene, es la perspectiva veraz del expresentador de Fox News sobre la actualidad política, incluido el conflicto de Ucrania, lo que irrita a los partidarios de Biden.Anteriormente, Bloomberg publicó un artículo en el que señalaba que el Kremlin está considerando la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, sea entrevistado por el periodista estadounidense.No obstante, Moscú desmintió que el dirigente ruso tenga previsto conceder entrevistas en un próximo futuro. "En cuanto a posibles entrevistas del presidente, incluso a medios de comunicación extranjeros, no tenemos nada que informarles por el momento. Si tales planes se concretan, les avisaremos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios rusos.Salió a la luz que el conocido periodista y comentarista político llegó a Moscú el 1 de febrero. Carlson fue visto en el Teatro Bolshoi, en el ballet Espartaco. El propósito de su visita a Rusia sigue siendo desconocido.Tucker Carlson es un periodista de televisión, columnista y comentarista político conservador estadounidense. Conocido por su tendencia a plantear cuestiones delicadas para la democracia estadounidense, a menudo contrarios al discurso occidental. Comenzó su carrera en Police Review, ganando popularidad poco a poco con sus artículos conservadores. Alcanzó su mayor popularidad cuando trabajó para Fox News Channel, donde presentaba su propio programa de entrevistas políticas, An Evening with Tucker Carlson. En abril de 2023, Fox News rescindió el contrato con el periodista, lo que dio aún más resonancia a su nombre. En la actualidad, Tucker Carlson dirige su propio programa con éxito en las redes sociales, obteniendo millones de visitas.

