Exportaciones peruanas logran un récord histórico en 2023

LIMA (Sputnik) — Las exportaciones peruanas ascendieron en 2023 a más de 64.000 millones de dólares, alcanzando un récord histórico, informó la Asociación de... 06.02.2024, Sputnik Mundo

ADEX señala que este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el alza en las exportaciones mineras y las agroindustriales. También influyó el aumento tanto de las exportaciones tradicionales (+1,0%) como de las no tradicionales (+1,5%). Sin embargo, únicamente 5 de los 14 sectores exportadores registraron crecimiento, incluyendo la minería tradicional, la agroindustria, la pesca y acuicultura, la minería no metálica y el sector metalmecánico. Según ADEX, el aumento en las exportaciones mineras obedeció principalmente al incremento en el valor de los envíos de cobre y sus concentrados, impulsado por un alza en el volumen exportado a lo largo del año y por una subida en la cotización internacional promedio en el segundo semestre del 2023. Por otro lado, el crecimiento en el sector no tradicional se vio impulsado por un aumento en los envíos agroindustriales, especialmente de uvas frescas.

