Los hutíes reivindican ataques a un barco británico y otro estadounidense en el mar Rojo

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas hutíes reivindicaron dos ataques a barcos del Reino Unido y Estados Unidos en el mar Rojo. Según el sitio web Marine Traffic... 06.02.2024, Sputnik Mundo

El carguero, que navega bajo la bandera de las Islas Marshall, salió de Norfolk, en EEUU, con destino a Visakhapatnam, en la India.El mapa de Marine Traffic no muestra ningún barco de propiedad británica Morning Tide que se encuentre actualmente en el área. Sin embargo, el departamento británico de Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, por sus siglas en inglés) reportó a las 3:35 GMT un ataque con proyectil contra un barco que no identificó y que se encontraba a unas 57 millas náuticas al oeste del puerto yemení de Al Hudayda, en el mar Rojo. Según el capitán, el proyectil fue disparado desde una pequeña embarcación que estaba a babor y "sobrevoló la cubierta, causando daños leves a las ventanas del puente de mando". Tanto la tripulación como el barco en sí están a salvo y prosiguen su travesía, precisó UKMTO. El pasado 19 de noviembre, el movimiento Ansarolá (hutíes), que controla el norte de Yemen y cuenta con el apoyo de Irán, proclamó la decisión de atacar barcos relacionados con Israel en el golfo de Adén y el mar Rojo, en respuesta a los ataques israelíes sobre Gaza. Numerosos ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra navegantes en el mar Rojo empujaron a grandes compañías navieras a desviar sus barcos a rutas alternativas, lo que encarece inevitablemente el transporte. El 18 de diciembre, EEUU puso en marcha la operación multinacional Guardián de la Prosperidad, con la participación de más de 20 países, para proteger la seguridad en esta zona clave para el comercio internacional, pero esta medida no disuadió a los hutíes. Desde mediados de enero, EEUU lanzó varias rondas de ataques contra objetivos de Ansarolá en Yemen, algunas en coordinación con el Reino Unido y otros aliados. Los altos cargos del movimiento sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar embarcaciones vinculadas a Israel mientras duren las hostilidades en la Franja de Gaza.

