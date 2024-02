El líder opositor ucraniano alerta que Zelenski prepara un plan para huir del país

https://sputniknews.lat/20240207/el-lider-opositor-ucraniano-alerta-que-zelenski-prepara-un-plan-para-huir-del-pais-1148052371.html

07.02.2024

Medvedchuk reveló que Zelenski adquirió, a través de sus testaferros, un apartamento lujoso en Dubái en el complejo Bvlgari Marina Lofts por 16,9 millones de dólares. El opositor indicó que el presidente ucraniano "encontró una nueva patria y una vivienda de lujo, mientras que millones de sus connacionales viven como refugiados y perdieron sus hogares". "En vez de ayudar a los jubilados por los que gimotea tanto en Occidente, Zelenski desvía el dinero 'ganado honestamente' en la guerra a los paraísos fiscales y no piensa invertir en Ucrania, en la economía, la defensa del país", señaló. Según desveló Medvedchuk, el mandatario de Ucrania registra propiedades y empresas en el extranjero a través de Serguéi Shefir, su amigo cercano, a quien transfirió todos sus activos en los paraísos fiscales antes de las elecciones presidenciales de 2019. En noviembre de 2023 trascendió que Serguéi Shefir y su hermano Borís compraron dos yates por un valor total de 75 millones de dólares, precisó. El líder opositor aclaró que el apartamento de lujo en Dubái fue inscrito a nombre de Serguéi Shefir y el trato se cerró el 22 de diciembre de 2023, según consta en los archivos de 'Dubai Land Departament', la entidad gubernamental que registra las transacciones inmobiliarias. Zelenski afirma, agregó el opositor, que los ucranianos luchan por ellos mismos, por su vida, pero eso es una "burda mentira". Medvedchuk reconoció que las autoridades de Rusia prestan toda clase de ayuda a los residentes de los antiguos territorios ucranianos que se adhirieron a ese país en septiembre de 2022. "El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró en numerosas ocasiones que para los rusos los ucranianos no eran enemigos, por eso el que será derrotado es el poder de Zelenski y no el pueblo ucraniano. Hoy por hoy los soldados ucranianos mueren no por Ucrania que el régimen vendió a Occidente, sino por la corrupción que enriquece a Zelenski y su entorno", apostilló. Las autoridades de Ucrania prohibieron al partido de Medvedchuk Plataforma por la Vida en junio de 2022, aumentado así la lista de formaciones políticas opositoras censuradas en ese país.

