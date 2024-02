https://sputniknews.lat/20240207/inteligencia-artificial-el-otro-enemigo-de-la-democracia-de-eeuu-1148063030.html

Inteligencia artificial: ¿el otro enemigo de la democracia de EEUU?

El análisis recuerda un episodio sucedido hace algunos días en el que, en una aparente campaña para desprestigiar al actual mandatario Joe Biden, llamadas falsas a nombre del presidente decían a la población que no acudiera a las urnas. En respuesta, la Comisión Federal de Comunicaciones envió recientemente una carta de cese y desistimiento a una empresa de Texas que, presuntamente, realizó las llamadas en su red telefónica."Todo el mundo habla de OpenAI y ChatGPT, pero es poco probable que los casos de uso más perniciosos vengan de ahí. Van a venir de la tecnología de código abierto no regulada", aseguró la especialista. De acuerdo con Politico, el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado ni una sola ley que regule el uso de la IA en las elecciones. El presidente de la Comisión Electoral Federal, Sean Cooksey, ha dicho que la comisión empezará a regular la IA a principios de verano. Incluso entonces, no está claro qué institución tiene jurisdicción sobre la IA en las campañas y qué regulación permitiría la Primera Enmienda.Algunos estados han aprobado leyes que regulan los contenidos generados por IA en los materiales de campaña. Pero los legisladores de Washington reconocen que se están quedando atrás, como la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, quien patrocinó un proyecto de ley bipartidista para prohibir el uso de deepfakes generados por inteligencia artificial en las elecciones, señaló Politico.El estratega digital republicano, Eric Wilson, comentó al medio que la gente es "muy recelosa" sobre el uso de la IA para la producción creativa, en parte porque la ética es turbia. "Lo último que quiere hacer una campaña es montar un anuncio y que llame la atención por todas las razones equivocadas".Maya Hutchinson, una estratega demócrata que trabaja en una startup que utiliza IA para crear anuncios, apuntó que la tecnología puede ayudar a adaptar los mensajes para dirigirse a diferentes grupos "de una manera muy cautelosa y reflexiva".Pero por ahora, 2024 es el "ciclo de experimentación de la IA", dijo al medio estadounidense Emily Karrs, directora creativa de la firma republicana IMGE, añadiendo que los estrategas son conscientes de que los votantes desconfían del engaño generado por esta clase de tecnología.

